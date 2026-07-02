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Чемпионат мира
02 июля 2026, 00:21 | Обновлено 02 июля 2026, 00:25
158
0

ВИДЕО. Великолепный ассист. Исмаила Сарр забил второй гол в ворота Бельгии

Мусса Ниакате забросил на Сарра, который сделал счет 2:0 в пользу сборной Сенегала

02 июля 2026, 00:21 | Обновлено 02 июля 2026, 00:25
158
0
ВИДЕО. Великолепный ассист. Исмаила Сарр забил второй гол в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Сенегала удвоила преимущество над Бельгией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 51-й минуте второй гол для сенегальцев забив Исмаила Сарр после того, как Мусса Ниакате исполнил великолепный заброс за спины защитникам бельгийцев.

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Сарр сделал счет 2:0 в пользу Сенегала. Первым в этой встрече отличился Хабиб Диарра на 25-й минуте.

Для Сарра это уже 4-й гол на этом мундиале. Исмаила также оформил дубль в ворота Норвегии и забил в игре с Ираком.

Поединок Бельгии и Сенегала стартовал 1 июля в 23:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле.

❗️ ВИДЕО. Великолепный ассист. Исмаила Сарр забил второй гол в ворота Бельгии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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