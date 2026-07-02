ВИДЕО. Великолепный ассист. Исмаила Сарр забил второй гол в ворота Бельгии
Мусса Ниакате забросил на Сарра, который сделал счет 2:0 в пользу сборной Сенегала
Сборная Сенегала удвоила преимущество над Бельгией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
На 51-й минуте второй гол для сенегальцев забив Исмаила Сарр после того, как Мусса Ниакате исполнил великолепный заброс за спины защитникам бельгийцев.
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Сарр сделал счет 2:0 в пользу Сенегала. Первым в этой встрече отличился Хабиб Диарра на 25-й минуте.
Для Сарра это уже 4-й гол на этом мундиале. Исмаила также оформил дубль в ворота Норвегии и забил в игре с Ираком.
Поединок Бельгии и Сенегала стартовал 1 июля в 23:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле.
❗️ ВИДЕО. Великолепный ассист. Исмаила Сарр забил второй гол в ворота Бельгии
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