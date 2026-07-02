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  4. Калитвинцев не перейдет в Левый Берег
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 16:30 | Обновлено 02 июля 2026, 16:31
8
0

Калитвинцев не перейдет в Левый Берег

Опытный полузащитник продолжает поиски нового клуба

02 июля 2026, 16:30 | Обновлено 02 июля 2026, 16:31
8
0
Калитвинцев не перейдет в Левый Берег
ФК Металист-1925. Владислав Калитвинцев
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Несмотря на новость, что Владислав Калитвинцев близок к подписанию контракта с «Левым Берегом», по сообщению ТаТоТаке эта информация не соответствует действительности и игрок все еще находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты от клубов УПЛ.

Большую часть футбольной карьеры Калитвинцев играл на позиции правого вингера, но на этапе пребывания в «Металлисте 1925» переквалифицировался в инсайда.

Владислав Калитвинцев также известен по играм за киевское «Динамо», чешский «Слован», «Черноморец», «Зарю», «Арсенал» (Киев), «Десну» и «Александрию».

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Украинская Премьер-лига Владислав Калитвинцев Левый Берег Киев
Horo Источник: ТаТоТаке
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