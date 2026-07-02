Калитвинцев не перейдет в Левый Берег
Опытный полузащитник продолжает поиски нового клуба
Несмотря на новость, что Владислав Калитвинцев близок к подписанию контракта с «Левым Берегом», по сообщению ТаТоТаке эта информация не соответствует действительности и игрок все еще находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты от клубов УПЛ.
Большую часть футбольной карьеры Калитвинцев играл на позиции правого вингера, но на этапе пребывания в «Металлисте 1925» переквалифицировался в инсайда.
Владислав Калитвинцев также известен по играм за киевское «Динамо», чешский «Слован», «Черноморец», «Зарю», «Арсенал» (Киев), «Десну» и «Александрию».
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