Калитвинцев не перейдет в Левый Берег

Несмотря на новость, что Владислав Калитвинцев близок к подписанию контракта с «Левым Берегом», по сообщению ТаТоТаке эта информация не соответствует действительности и игрок все еще находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты от клубов УПЛ.



Большую часть футбольной карьеры Калитвинцев играл на позиции правого вингера, но на этапе пребывания в «Металлисте 1925» переквалифицировался в инсайда.



Владислав Калитвинцев также известен по играм за киевское «Динамо», чешский «Слован», «Черноморец», «Зарю», «Арсенал» (Киев), «Десну» и «Александрию».