Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд назвал главную проблему перед Бразилией: «Я чертовски устал»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 17:59 | Обновлено 02 июля 2026, 18:16
1317
2

Холанд назвал главную проблему перед Бразилией: «Я чертовски устал»

Форварду непросто играть при жаркой погоде

02 июля 2026, 17:59 | Обновлено 02 июля 2026, 18:16
1317
2 Comments
Холанд назвал главную проблему перед Бразилией: «Я чертовски устал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметил, что усталость может быть фактором в матче ЧМ-2026 против Бразилии. Игрок сказал, что ему уже было тяжело в конце основного времени встречи с Кот-д'Ивуваром, учитывая жаркую погоду.

«Знаете, почему нам нужно было обыграть Кот-т'Ивуар в основное время? Я был чертовски уставшим и понял, что не выдержу дополнительное время».

Очень тяжело играть в таких условиях. Это проблема перед Бразилией. Нужно успеть восстановиться», – сказал Холанд.

Матч Бразилия – Норвегия пройдет 5 июля.

По теме:
Нагельсманн провел кризисную встречу. Тренера сборной Германии просят уйти
«Это крутой матч». Эксперт дал прогноз на поединок Португалия – Хорватия
Швейцария – Алжир. Прогноз Александра Шовковского на матч чемпионата мира
Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Бокс | 02 июля 2026, 09:25 0
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов

Александр терял значительные суммы из-за отчислений санкционирующим органам

Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Теннис | 02 июля 2026, 13:47 4
Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше

Вероника обыграла Ангелину Волощук в двух сетах

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Футбол | 01.07.2026, 19:49
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды
Футбол | 02.07.2026, 16:19
Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды
Тренер сборной Бельгии доволен конфликтом игроков своей команды
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Поставьте його на ворота нехай видпочине
Ответить
0
Мессі, Модрич і Роналду не втомилися, а Холланд молодий втомився)))))))
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 4
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 16
Бокс
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 8
Футбол
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 17
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем