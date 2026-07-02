Холанд назвал главную проблему перед Бразилией: «Я чертовски устал»
Форварду непросто играть при жаркой погоде
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметил, что усталость может быть фактором в матче ЧМ-2026 против Бразилии. Игрок сказал, что ему уже было тяжело в конце основного времени встречи с Кот-д'Ивуваром, учитывая жаркую погоду.
«Знаете, почему нам нужно было обыграть Кот-т'Ивуар в основное время? Я был чертовски уставшим и понял, что не выдержу дополнительное время».
Очень тяжело играть в таких условиях. Это проблема перед Бразилией. Нужно успеть восстановиться», – сказал Холанд.
Матч Бразилия – Норвегия пройдет 5 июля.
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