Холанд назвал главную проблему перед Бразилией: «Я чертовски устал»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметил, что усталость может быть фактором в матче ЧМ-2026 против Бразилии. Игрок сказал, что ему уже было тяжело в конце основного времени встречи с Кот-д'Ивуваром, учитывая жаркую погоду.

«Знаете, почему нам нужно было обыграть Кот-т'Ивуар в основное время? Я был чертовски уставшим и понял, что не выдержу дополнительное время».

Очень тяжело играть в таких условиях. Это проблема перед Бразилией. Нужно успеть восстановиться», – сказал Холанд.

Матч Бразилия – Норвегия пройдет 5 июля.