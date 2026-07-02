Л. Киченок с баранкой выиграла стартовый матч парного разряда Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) разгромили соперниц Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) в двух сетах за 52 минуты – 6:1, 6:0.

Это была первая встреча тандемов.

Для Киченок и Кравчик это первая общая победа на турнире Grand Slam.

В 1/16 финала Людмила и Дезире поборются либо с Цзян Синьюй и Сюй Ифань, либо с Викторией Голубич и Терезой Валентовой.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [11] – Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:1, 6:0