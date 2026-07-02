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Уимблдон
02 июля 2026, 15:46 | Обновлено 02 июля 2026, 15:58
330
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Л. Киченок с баранкой выиграла стартовый матч парного разряда Уимблдона

Украинка вместе с Дезире Кравчик разгромили тандем Олейникова / Сарасуа

02 июля 2026, 15:46 | Обновлено 02 июля 2026, 15:58
330
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Л. Киченок с баранкой выиграла стартовый матч парного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Дезире Кравчик
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Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) разгромили соперниц Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) в двух сетах за 52 минуты – 6:1, 6:0.

Это была первая встреча тандемов.

Для Киченок и Кравчик это первая общая победа на турнире Grand Slam.

В 1/16 финала Людмила и Дезире поборются либо с Цзян Синьюй и Сюй Ифань, либо с Викторией Голубич и Терезой Валентовой.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [11] – Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:1, 6:0

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Людмила Киченок Дезире Кравчик Александра Олейникова Рената Сарасуа Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Саша за два матчі взяла один гейм... сильний показник) 
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Що Саша, що ця мексиканка на траві як корова на льоду. Така пара може б на РГ мала б хоч якийсь шанс, а так подарунок Люді.
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0
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