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Чемпионат мира
02 июля 2026, 15:24 | Обновлено 02 июля 2026, 15:32
228
0

Сборная Бельгии второй раз одержала победу на ЧМ, отыграв фору в два мяча

Суперволевые «Красные дьяволы»

02 июля 2026, 15:24 | Обновлено 02 июля 2026, 15:32
228
0
Сборная Бельгии второй раз одержала победу на ЧМ, отыграв фору в два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии, проигрывая Сенегалу по ходу матча 0:2, в итоге отпраздновала викторию. Это 10-й случай в истории финальных турниров чемпионатов мира, когда одна из команд добилась успеха, отыграв фору в два и более мяча. Причем последний раз подобное чудо произошло на ЧМ-2018, когда в 1/8 финала… Бельгия на 90+4-й минуте матча вырвала победу у японцев – 3:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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