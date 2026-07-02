Сборная Бельгии второй раз одержала победу на ЧМ, отыграв фору в два мяча

Сборная Бельгии, проигрывая Сенегалу по ходу матча 0:2, в итоге отпраздновала викторию. Это 10-й случай в истории финальных турниров чемпионатов мира, когда одна из команд добилась успеха, отыграв фору в два и более мяча. Причем последний раз подобное чудо произошло на ЧМ-2018, когда в 1/8 финала… Бельгия на 90+4-й минуте матча вырвала победу у японцев – 3:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ