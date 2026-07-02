Лионель МПАСИ: «Мы не боялись»

Вратарь сборной ДР Конго Лионель Мпаси прокомментировал поражение от сборной Англии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Мне понравилась мужественность команды, мне понравилась мужественность каждого игрока. Мы боролись, используя все средства, которые были в нашем распоряжении. Мы не боялись. Мы пытались взять игру под свой контроль. И мы остались недовольны результатом матча. Это хороший знак. Ведь это доказывает, что мы показали хорошую игру и что нам не хватило совсем немного, чтобы догнать их».

Далее Англия сыграет с Мексикой. ДР Конго покинула турнир.