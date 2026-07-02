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Чемпионат мира
02 июля 2026, 15:34 |
235
0

Лионель МПАСИ: «Мы не боялись»

Вратарь ДР Конго прокомментировал поражение от Англии

02 июля 2026, 15:34 |
235
0
Лионель МПАСИ: «Мы не боялись»
ФИФА
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Вратарь сборной ДР Конго Лионель Мпаси прокомментировал поражение от сборной Англии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Мне понравилась мужественность команды, мне понравилась мужественность каждого игрока. Мы боролись, используя все средства, которые были в нашем распоряжении. Мы не боялись. Мы пытались взять игру под свой контроль. И мы остались недовольны результатом матча. Это хороший знак. Ведь это доказывает, что мы показали хорошую игру и что нам не хватило совсем немного, чтобы догнать их».

Далее Англия сыграет с Мексикой. ДР Конго покинула турнир.

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сборная Англии по футболу сборная Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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