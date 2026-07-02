Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь официально представила нового ассистента главного тренера
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 14:36 |
8
0

Оболонь официально представила нового ассистента главного тренера

Алексей Городов войдет в тренерский штаб Александра Антоненка

02 июля 2026, 14:36 |
8
0
Оболонь официально представила нового ассистента главного тренера
ФК Оболонь Киев. Алексей Городов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

47-летний специалист официально назначен ассистентом главного тренера «Оболони», сообщает пресс-служба киевского клуба.

Алексей Городов начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив краматорский «Авангард» U-19. Позже стал главным тренером основной команды.

Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу «Прикарпатья» Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.

По теме:
Полузащитник Буковины рассказал о победе в спарринге над Вересом
Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ
Карпаты в спарринге разошлись миром с ФК Феникс-Мариуполь
Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Алексей Городов
Horo Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026
Футбол | 02 июля 2026, 10:51 4
Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026
Интриги не будет? Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026

Вероятность триумфа команды Франции на турнире продолжает увеличиваться

Коуч сборной Боснии: «Сейчас я – самый гордый тренер в мире»
Футбол | 02 июля 2026, 13:44 0
Коуч сборной Боснии: «Сейчас я – самый гордый тренер в мире»
Коуч сборной Боснии: «Сейчас я – самый гордый тренер в мире»

Сергей Барбарез гордится выступлением команды на ЧМ-2026

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02.07.2026, 04:43
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Футбол | 01.07.2026, 15:02
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Бокс | 02.07.2026, 09:25
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем