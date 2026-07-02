Украина. Премьер лига02 июля 2026, 14:36 |
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Оболонь официально представила нового ассистента главного тренера
Алексей Городов войдет в тренерский штаб Александра Антоненка
02 июля 2026, 14:36 |
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47-летний специалист официально назначен ассистентом главного тренера «Оболони», сообщает пресс-служба киевского клуба.
47-летний специалист официально назначен ассистентом главного тренера «Оболони», сообщает пресс-служба киевского клуба.
Алексей Городов начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив краматорский «Авангард» U-19. Позже стал главным тренером основной команды.
Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу «Прикарпатья» Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.
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