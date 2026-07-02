Оболонь официально представила нового ассистента главного тренера

47-летний специалист официально назначен ассистентом главного тренера «Оболони», сообщает пресс-служба киевского клуба.



Алексей Городов начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив краматорский «Авангард» U-19. Позже стал главным тренером основной команды.

Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу «Прикарпатья» Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.