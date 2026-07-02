Бенжамен Менди продлил контракт с Погонью
Французский защитник остается в клубе еще на год
Официальный сайт польского клуба сообщил, что Чемпион мира в составе сборной Франции на мундиале 2018 года – Бенджамен Менди продлил контракт с «портовцами» до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что защитник подпишет с клубом 3-х летний контракт.
Левый защитник перешел в «Погонь» в статусе свободного агента 16 сентября 2025 года. За сезон 2025/2026 Менди провел за «портовцев» 12 поединков.
Бенджамен Менди является победитилем Чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции, а также 4-х кратным Чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» и чемпионом Франции в составе «Монако».
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