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Польша
02 июля 2026, 14:12 | Обновлено 02 июля 2026, 14:14
18
0

Бенжамен Менди продлил контракт с Погонью

Французский защитник остается в клубе еще на год

02 июля 2026, 14:12 | Обновлено 02 июля 2026, 14:14
18
0
Бенжамен Менди продлил контракт с Погонью
ФК Погонь Щецин. Бенджамен Менди
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Официальный сайт польского клуба сообщил, что Чемпион мира в составе сборной Франции на мундиале 2018 года – Бенджамен Менди продлил контракт с «портовцами» до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что защитник подпишет с клубом 3-х летний контракт.

Левый защитник перешел в «Погонь» в статусе свободного агента 16 сентября 2025 года. За сезон 2025/2026 Менди провел за «портовцев» 12 поединков.

Бенджамен Менди является победитилем Чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции, а также 4-х кратным Чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» и чемпионом Франции в составе «Монако».

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Погонь Щецин Бенжамен Менди
Horo Источник: ФК Погонь Щецин
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