Динамо нашло замену Караваеву, который перешел в Шахтер
Малыш вошел в заявку команды на сезон 2026/27 Украинской Премьер-лиги.
Киевское «Динамо» включило защитника Навина Малыша в заявку команды на сезон 2026/27 Украинской Премьер-лиги.
Появление 22-летнего футболиста в заявке свидетельствует о том, что столичный клуб рассчитывает на него в новом чемпионате.
Прошлый сезон Малыш провел на правах аренды в луганской «Заре», где получал стабильную игровую практику. По окончании арендного соглашения он вернулся в «Динамо» и отправился с командой на летний тренировочный сбор в Австрию.
Ожидается, что Малыш заменит в составе киевлян Александра Караваева, который недавно перешел в «Шахтер».
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