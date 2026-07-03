Динамо нашло замену Караваеву, который перешел в Шахтер

Киевское «Динамо» включило защитника Навина Малыша в заявку команды на сезон 2026/27 Украинской Премьер-лиги.

Появление 22-летнего футболиста в заявке свидетельствует о том, что столичный клуб рассчитывает на него в новом чемпионате.

Прошлый сезон Малыш провел на правах аренды в луганской «Заре», где получал стабильную игровую практику. По окончании арендного соглашения он вернулся в «Динамо» и отправился с командой на летний тренировочный сбор в Австрию.

Ожидается, что Малыш заменит в составе киевлян Александра Караваева, который недавно перешел в «Шахтер».