Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нашло замену Караваеву, который перешел в Шахтер
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 09:57 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
6613
1

Динамо нашло замену Караваеву, который перешел в Шахтер

Малыш вошел в заявку команды на сезон 2026/27 Украинской Премьер-лиги.

03 июля 2026, 09:57 | Обновлено 03 июля 2026, 09:58
6613
1 Comments
Динамо нашло замену Караваеву, который перешел в Шахтер
ФК Динамо. Навин Малыш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» включило защитника Навина Малыша в заявку команды на сезон 2026/27 Украинской Премьер-лиги.

Появление 22-летнего футболиста в заявке свидетельствует о том, что столичный клуб рассчитывает на него в новом чемпионате.

Прошлый сезон Малыш провел на правах аренды в луганской «Заре», где получал стабильную игровую практику. По окончании арендного соглашения он вернулся в «Динамо» и отправился с командой на летний тренировочный сбор в Австрию.

Ожидается, что Малыш заменит в составе киевлян Александра Караваева, который недавно перешел в «Шахтер».

По теме:
ФОТО. Динамо потерпело первое поражение на летних сборах в Австрии
Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с бомбардиром
Навин Малыш Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
Футбол | 03 июля 2026, 09:45 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро

Лука Лочошвили получил возможность поиграть в Бундеслиге

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02 июля 2026, 18:57 28
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора

ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Футбол | 02.07.2026, 10:42
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Футбол | 03.07.2026, 04:55
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03.07.2026, 08:21
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну от і побачимо чи це буде вдале тренерське рішення 
Ответить
+2
Популярные новости
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 9
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем