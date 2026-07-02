Босния и Герцеговина повторила достижение Турции на чемпионатах мира

Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 повторила редчайшее достижение на мировых первенствах.

В течение одного розыгрыша турнира боснийцы сыграли сразу против двух сборных, принимавших мундиаль: Канады и США.

Подобное в истории чемпионатов мира случалось только однажды – в 2002 году. Тогда сборная Турции сыграла против Японии и Южной Кореи.

Сборные, которые в одном розыгрыше чемпионата мира сыграли против двух сборных, принимавших мундиаль

Босния и Герцеговина – 2026: против Канады и США

Турция – 2002: против Японии и Южной Кореи