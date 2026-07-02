Босния и Герцеговина повторила достижение Турции на чемпионатах мира
Лишь две сборные в истории сыграли на одном ЧМ против двух сборных, принимавших мундиаль
Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 повторила редчайшее достижение на мировых первенствах.
В течение одного розыгрыша турнира боснийцы сыграли сразу против двух сборных, принимавших мундиаль: Канады и США.
Подобное в истории чемпионатов мира случалось только однажды – в 2002 году. Тогда сборная Турции сыграла против Японии и Южной Кореи.
Сборные, которые в одном розыгрыше чемпионата мира сыграли против двух сборных, принимавших мундиаль
- Босния и Герцеговина – 2026: против Канады и США
- Турция – 2002: против Японии и Южной Кореи
🏆 RARE WORLD CUP HISTORY ALERT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 2, 2026
✌️ Only TWICE has a team ever faced TWO host nations… on their home soil… in the same tournament:
🏟️ 2002: Turkey vs South Korea + Japan
🏟️ 2026: Bosnia vs Canada + USA ← RIGHT NOW
🇧🇦 Insane. The only squad to pull off this double-host… pic.twitter.com/YPObnRQLCz
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