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Чемпионат мира
02 июля 2026, 12:19 | Обновлено 02 июля 2026, 12:59
355
0

Босния и Герцеговина повторила достижение Турции на чемпионатах мира

Лишь две сборные в истории сыграли на одном ЧМ против двух сборных, принимавших мундиаль

02 июля 2026, 12:19 | Обновлено 02 июля 2026, 12:59
355
0
Босния и Герцеговина повторила достижение Турции на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 повторила редчайшее достижение на мировых первенствах.

В течение одного розыгрыша турнира боснийцы сыграли сразу против двух сборных, принимавших мундиаль: Канады и США.

Подобное в истории чемпионатов мира случалось только однажды – в 2002 году. Тогда сборная Турции сыграла против Японии и Южной Кореи.

Сборные, которые в одном розыгрыше чемпионата мира сыграли против двух сборных, принимавших мундиаль

  • Босния и Герцеговина – 2026: против Канады и США
  • Турция – 2002: против Японии и Южной Кореи
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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