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Чемпионат мира
02 июля 2026, 11:37 |
364
0

Боснийские футболисты вошли в историю плей-офф чемпионатов мира

Джеко и Алайбегович стали второй парой игроков одной сборной с наибольшей разницей в возрасте

02 июля 2026, 11:37 |
364
0
Боснийские футболисты вошли в историю плей-офф чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 1/16 финала ЧМ-2026 между США и Боснией и Герцеговиной в составе европейской сборной сыграли Эдин Джеко и Керим Алайбегович, разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 188 дней.

За всю историю плей-офф чемпионатов мира эта разница между игроками одной сборной стала второй наибольшей.

Рекорд мировых первенств принадлежит итальянским игрокам Дино Дзоффу и Джузеппе Бергоми (ЧМ-1982), разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 297 дней.

Игроки одной сборной с самой большой разницей в возрасте в матчах плей-офф чемпионатов мира

  • 21 год и 297 дней – Дино Дзофф и Джузеппе Бергоми (Италия), 1982
  • 21 год и 188 дней – Эдин Джеко и Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), 2026
  • 18 лет и 120 дней – Пепе и Гонсалу Рамуш (Португалия), 2022
  • 18 лет и 110 дней – Георг Штолленверк и Карл-Хайнц Шнеллингер (ФРГ), 1958
  • 18 лет и 94 дня – Рафаэль Маркес и Эдсон Альварес (Мексика), 2018
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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