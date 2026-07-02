Боснийские футболисты вошли в историю плей-офф чемпионатов мира

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 между США и Боснией и Герцеговиной в составе европейской сборной сыграли Эдин Джеко и Керим Алайбегович, разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 188 дней.

За всю историю плей-офф чемпионатов мира эта разница между игроками одной сборной стала второй наибольшей.

Рекорд мировых первенств принадлежит итальянским игрокам Дино Дзоффу и Джузеппе Бергоми (ЧМ-1982), разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 297 дней.

Игроки одной сборной с самой большой разницей в возрасте в матчах плей-офф чемпионатов мира

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🇧🇦 Bosnia’s Dzeko (40) and Alajbegović (18) have dropped the 2ND BIGGEST age gap EVER in a World Cup knockout match:



1️⃣ 21 years 297 days - Zoff + Bergomi 🇮🇹 (1982, FINAL)

🆕 21 years 188 days - DZEKO + ALAJBEGOVIĆ 🇧🇦 (2026) ← TODAY

3️⃣ 18 years 120… pic.twitter.com/mQIGehoyUa