Боснийские футболисты вошли в историю плей-офф чемпионатов мира
Джеко и Алайбегович стали второй парой игроков одной сборной с наибольшей разницей в возрасте
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 между США и Боснией и Герцеговиной в составе европейской сборной сыграли Эдин Джеко и Керим Алайбегович, разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 188 дней.
За всю историю плей-офф чемпионатов мира эта разница между игроками одной сборной стала второй наибольшей.
Рекорд мировых первенств принадлежит итальянским игрокам Дино Дзоффу и Джузеппе Бергоми (ЧМ-1982), разница в возрасте между которыми составляет 21 год и 297 дней.
Игроки одной сборной с самой большой разницей в возрасте в матчах плей-офф чемпионатов мира
- 21 год и 297 дней – Дино Дзофф и Джузеппе Бергоми (Италия), 1982
- 21 год и 188 дней – Эдин Джеко и Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), 2026
- 18 лет и 120 дней – Пепе и Гонсалу Рамуш (Португалия), 2022
- 18 лет и 110 дней – Георг Штолленверк и Карл-Хайнц Шнеллингер (ФРГ), 1958
- 18 лет и 94 дня – Рафаэль Маркес и Эдсон Альварес (Мексика), 2018
🌟 HISTORY IN THE MAKING!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 2, 2026
🇧🇦 Bosnia’s Dzeko (40) and Alajbegović (18) have dropped the 2ND BIGGEST age gap EVER in a World Cup knockout match:
1️⃣ 21 years 297 days - Zoff + Bergomi 🇮🇹 (1982, FINAL)
🆕 21 years 188 days - DZEKO + ALAJBEGOVIĆ 🇧🇦 (2026) ← TODAY
3️⃣ 18 years 120… pic.twitter.com/mQIGehoyUa
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