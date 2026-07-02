ОФИЦАЛЬНО: Рогозинский – игрок Чернигова

«Чернигов» официально объявил про подписание левого защитника «Кудровки» – Валерия Рогозинского.



Игрок будет выступать в черниговской команде на правах аренды до конца 2026 года. Футболист будет играть под 87 номером.



30-летний футболист может действовать как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника.

За свою карьеру Рогозинский выступал за команды: МФК «Николаев», «Минай» и ФК Кудровка».

На уровне Украинской Премьер-лиги футболист провел 51 матч и забил 1 гол. В Первой лиге Украины на его счету более 200 матчей и 17 забитых мячей.