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  4. ОФИЦАЛЬНО: Рогозинский – игрок Чернигова
Украина. Первая лига
02 июля 2026, 11:47 |
10
0

ОФИЦАЛЬНО: Рогозинский – игрок Чернигова

Чернигов представил опытного новичка

02 июля 2026, 11:47 |
10
0
ОФИЦАЛЬНО: Рогозинский – игрок Чернигова
ФК Чернигов Валерий Рогозинский
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«Чернигов» официально объявил про подписание левого защитника «Кудровки» – Валерия Рогозинского.

Игрок будет выступать в черниговской команде на правах аренды до конца 2026 года. Футболист будет играть под 87 номером.

30-летний футболист может действовать как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника.

За свою карьеру Рогозинский выступал за команды: МФК «Николаев», «Минай» и ФК Кудровка».

На уровне Украинской Премьер-лиги футболист провел 51 матч и забил 1 гол. В Первой лиге Украины на его счету более 200 матчей и 17 забитых мячей.

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Чернигов Валерий Рогозинский Кудровка Первая лига Украины
Horo Источник: ФК Чернигов
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