ОФИЦАЛЬНО: Рогозинский – игрок Чернигова
Чернигов представил опытного новичка
«Чернигов» официально объявил про подписание левого защитника «Кудровки» – Валерия Рогозинского.
Игрок будет выступать в черниговской команде на правах аренды до конца 2026 года. Футболист будет играть под 87 номером.
30-летний футболист может действовать как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника.
За свою карьеру Рогозинский выступал за команды: МФК «Николаев», «Минай» и ФК Кудровка».
На уровне Украинской Премьер-лиги футболист провел 51 матч и забил 1 гол. В Первой лиге Украины на его счету более 200 матчей и 17 забитых мячей.
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