Мирон МАРКЕВИЧ: «Это просто катастрофа для футбола»
Известный тренер – о сенсациях на ЧМ-2026
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о сенсационных результатах на ЧМ-2026 по футболу.
«На нынешнем чемпионате мира уже произошло несколько сюрпризов. Германия, Нидерланды, Уругвай – команды сильные и, как минимум, должны были дойти до 1/8 финала. Хотя те же нидерландцы проиграли прошлогоднему полуфиналисту мундиаля, поэтому говорить, что это суперсенсация, я бы не стал. А вот для такой страны, как Уругвай, невыход из группы – это катастрофа», – сказал тренер.
Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.
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