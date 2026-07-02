Мирон МАРКЕВИЧ: «Это просто катастрофа для футбола»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о сенсационных результатах на ЧМ-2026 по футболу.

«На нынешнем чемпионате мира уже произошло несколько сюрпризов. Германия, Нидерланды, Уругвай – команды сильные и, как минимум, должны были дойти до 1/8 финала. Хотя те же нидерландцы проиграли прошлогоднему полуфиналисту мундиаля, поэтому говорить, что это суперсенсация, я бы не стал. А вот для такой страны, как Уругвай, невыход из группы – это катастрофа», – сказал тренер.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.