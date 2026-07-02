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  4. Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 13:11 | Обновлено 02 июля 2026, 13:28
654
0

Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ

Дмитрий Клец сменит клубную прописку

02 июля 2026, 13:11 | Обновлено 02 июля 2026, 13:28
654
0
Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ
НК Верес. Дмитрий Клец
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Легендарный полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Клец, неожиданно покинувший расположение «волков», продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

По информации источника, 30-летний полузащитник согласовал все детали контракта с одесским Черноморцем – соглашение Дмитрия с «моряками» рассчитано на один год.

В составе «Вереса» Дмитрий Клец провел пять сезонов. В общей сложности сыграл ровно 100 матчей в красно-черной футболке (94 игры на уровне Украинской Премьер-лиги, 1 переходной матч и 5 поединков в Кубке Украины), забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

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Дмитрий Клёц Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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