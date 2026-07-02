Усиление для Григорчука. Черноморец подпишет легенду другого клуба УПЛ
Дмитрий Клец сменит клубную прописку
Легендарный полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Клец, неожиданно покинувший расположение «волков», продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
По информации источника, 30-летний полузащитник согласовал все детали контракта с одесским Черноморцем – соглашение Дмитрия с «моряками» рассчитано на один год.
В составе «Вереса» Дмитрий Клец провел пять сезонов. В общей сложности сыграл ровно 100 матчей в красно-черной футболке (94 игры на уровне Украинской Премьер-лиги, 1 переходной матч и 5 поединков в Кубке Украины), забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.
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