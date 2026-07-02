СК Металлург сыграет спарринг с Александрией-2
Запорожский клуб начинает подготовку к новому сезону
Вчера запорожская команда вышла с отпуска и начала подготовку к новому сезону. Новый главный тренер команды Сергей Зайцев рассказал клубной пресс-службе, что уже совсем скоро команда сыграет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником «Металлурга» станет «Александрия-2».
Спарринг между командами запланирован уже в эту субботу, 4 июля.
Напомним, что «Металлург» по итогам сезона 2025/2026 не смог сохранить прописку в Первой лиге и следующий сезон команда проведет во Второй лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В строй киевского клуба вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко
Тренер горняков хочет возглавить один из топ-клубов Европы