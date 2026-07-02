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Украина. Вторая лига
02 июля 2026, 10:35 | Обновлено 02 июля 2026, 11:05
22
0

СК Металлург сыграет спарринг с Александрией-2

Запорожский клуб начинает подготовку к новому сезону

02 июля 2026, 10:35 | Обновлено 02 июля 2026, 11:05
22
0
СК Металлург сыграет спарринг с Александрией-2
Металлург
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Вчера запорожская команда вышла с отпуска и начала подготовку к новому сезону. Новый главный тренер команды Сергей Зайцев рассказал клубной пресс-службе, что уже совсем скоро команда сыграет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником «Металлурга» станет «Александрия-2».

Спарринг между командами запланирован уже в эту субботу, 4 июля.

Напомним, что «Металлург» по итогам сезона 2025/2026 не смог сохранить прописку в Первой лиге и следующий сезон команда проведет во Второй лиге.

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Металлург Запорожье Александрия-2 Вторая лига Украины
Horo Источник: ФК Металлург Запорожье
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