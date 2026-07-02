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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 12:41 | Обновлено 02 июля 2026, 13:00
281
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Рапид Бухарест

2 июля в 18:00 пройдет очередной спарринг киевской команды

02 июля 2026, 12:41 | Обновлено 02 июля 2026, 13:00
281
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Рапид Бухарест
ФК Динамо
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Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные матчи на летних учебно-тренировочных сборах.

2 июля в 18:00 Динамо Киев встретится с румынским клубом Рапид Бухарест.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Игоря Костюка проводит межсезонный сбор в Австрии, где готовится к старту официальных турниров.

По итогам сезона 2025/26 Динамо заняло 4-е место в УПЛ и завоевало Кубок Украины. В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевляне сыграют с румынской Университатей Клуж, а в случае успеха – во втором раунде встретятся с греческим ПАОК.

Динамовцы уже провели три товарищеских матча в Австрии: сыграли вничью с пражской Славией (1:1), разгромили словацкую Жилину (5:1) и обыграли польскую Вечисту Краков (4:2).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Рапид Бухарест

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо Киев – Рапид Бухарест. Текстовая трансляция матча
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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