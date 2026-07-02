ОФИЦИАЛЬНО: Адамюк – игрок Александрии

«Александрия» представила очередного новичка. Команду усилил опытный защитник, экс-игрок львовских «Карпат» – Владимир Адамюк.



Контракт между клубом и футболистом подписан до 31 мая 2027 года, с опцией продления еще на один год.



Владимир Адамюк – воспитанник ивано-франковского футбола. Первым профессиональным клубом было «Прикарпатье», далее футболист выступал за «Крымтеплицу», «Сталь» (Каменское), «Днепр», «Верес», «Львов», «Днепр-1» и «Карпаты». Всего у опытного защитника более трехсот официальных поединков на профессиональном уровне.