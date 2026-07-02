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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 10:05 | Обновлено 02 июля 2026, 10:34
22
0

ОФИЦИАЛЬНО: Адамюк – игрок Александрии

Команда продолжает усиливаться перед стартом нового сезона

02 июля 2026, 10:05 | Обновлено 02 июля 2026, 10:34
22
0
ОФИЦИАЛЬНО: Адамюк – игрок Александрии
Владимир Адамюк. ФК Александрия
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«Александрия» представила очередного новичка. Команду усилил опытный защитник, экс-игрок львовских «Карпат» – Владимир Адамюк.

Контракт между клубом и футболистом подписан до 31 мая 2027 года, с опцией продления еще на один год.

Владимир Адамюк – воспитанник ивано-франковского футбола. Первым профессиональным клубом было «Прикарпатье», далее футболист выступал за «Крымтеплицу», «Сталь» (Каменское), «Днепр», «Верес», «Львов», «Днепр-1» и «Карпаты». Всего у опытного защитника более трехсот официальных поединков на профессиональном уровне.

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Александрия Владимир Адамюк Первая лига Украины
Horo Источник: ФК Александрия
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