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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 09:57 |
1411
2

Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину

Витиньо стал полноценным игроком бразильского «Интернасьоналя»

02 июля 2026, 09:57 |
1411
2 Comments
Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину
ФК Интернасьональ. Витиньо
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Киевское «Динамо» официально потеряло бразильского вингера Витиньо – контракт легионера с украинской командой истек 1 июля. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.

Бразилец перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года, однако так и не стал полноценным игроком стартового состава. Вингер провел 13 матчей в футболке первой команды и забил три гола.

В январе 2025-го футболист присоединился к бразильскому «Интернасьоналю» на правах аренды и неоднократно отказывался возвращаться в чемпионат Украины.

«Красные» сумели убедить игрока подписать контракт до июня 2030 года и оформили переход игрока на условиях свободного агента. «Динамо» бесплатно потеряло легионера, который обошелся «бело-синим» в шесть миллионов евро.

Витиньо провел 27 матчей в сезоне за «Интернасьональ», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость бразильца составляет пять миллионов евро.

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чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Transfermarkt
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Чомусь бразильці в Шахтарі грають і невиїбокуються
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+2
Вах-вах, втратило
Про це вже давно відомо і Динамо про це повідомляло, а в них зараз втратило
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