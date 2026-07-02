Динамо потеряло футболиста, который отказался возвращаться в Украину
Витиньо стал полноценным игроком бразильского «Интернасьоналя»
Киевское «Динамо» официально потеряло бразильского вингера Витиньо – контракт легионера с украинской командой истек 1 июля. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.
Бразилец перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года, однако так и не стал полноценным игроком стартового состава. Вингер провел 13 матчей в футболке первой команды и забил три гола.
В январе 2025-го футболист присоединился к бразильскому «Интернасьоналю» на правах аренды и неоднократно отказывался возвращаться в чемпионат Украины.
«Красные» сумели убедить игрока подписать контракт до июня 2030 года и оформили переход игрока на условиях свободного агента. «Динамо» бесплатно потеряло легионера, который обошелся «бело-синим» в шесть миллионов евро.
Витиньо провел 27 матчей в сезоне за «Интернасьональ», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость бразильца составляет пять миллионов евро.
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