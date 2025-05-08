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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 11:54 | Обновлено 08 мая 2025, 12:31
1907
0

Вингер киевского Динамо не может вернуться в Украину из-за жены

«Интернасьональ» готов оформить трансфер Витиньо, который играет на правах аренды

08 мая 2025, 11:54 | Обновлено 08 мая 2025, 12:31
1907
0
Вингер киевского Динамо не может вернуться в Украину из-за жены
ФК Интернасьональ. Витиньо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо не вернется в Украину после завершения текущего сезона. На данный момент бразилец выступает на правах аренды в клубе «Интернасьональ».

Соглашение футболиста с бразильской командой заканчивается в июне 2025 года и он должен вернуться в расположение киевского клуба. Витиньо готов бороться за место в стартовом составе «Динамо», но есть одна проблема.

Жена игрока выступила против возвращения бразильца в Украину из-за российско-украинской войны и проблем с безопасностью. В этом случае руководству киевского клуба остается один вариант – согласиться на полноценный трансфер.

«Интернасьональ» доволен выступлениями Витиньо и готов выкупить его контракт в украинского клуба. Ориентировочная стомость футболиста составляет 7,5 млн евро. В текущем сезоне вингер провел 22 матча во всех турнирах, где забил пять голов.

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Динамо Киев чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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