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Чемпионат мира
02 июля 2026, 02:05 | Обновлено 02 июля 2026, 02:09
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Пулишич против Джеко. Известны составы на матч США – Босния и Герцеговина

Поединок 1/16 финала состоится 2 июля в 03:00 по киевскому времени

02 июля 2026, 02:05 | Обновлено 02 июля 2026, 02:09
100
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Пулишич против Джеко. Известны составы на матч США – Босния и Герцеговина
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренеры сборных США и Боснии и Герцеговины – Маурисио Почеттино и Сергей Барбарез – определились с составами на предстоящий поединок 1/16 финала на ЧМ-2026.

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Команды встретятся 2 июля на «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

К победе Боснию и Герцеговину поведет опытный форвард Эдин Джеко, в то время как в основе США выйдет Кристиан Пулишич.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Бельгией, которая совершила суперкамбэк против Сенегала (3:2).

Стартовые составы на матч США – Босния и Герцеговина:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Не Полишич..а Пулисек
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