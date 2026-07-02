Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина
Игра 1/16 финала начнется 2 июля в 03:00 по Киеву
В четверг, 2 июля, будет проведён матч сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.
Для сборных этот матч станет четвертым в истории противостояния, но первым официальным. Ранее команды провели три товарищеских матча: две победы на счету США и одна ничья.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет со сборной Сенегала или Бельгии.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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