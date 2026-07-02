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Чемпионат мира
02 июля 2026, 00:58 | Обновлено 02 июля 2026, 01:01
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина

Игра 1/16 финала начнется 2 июля в 03:00 по Киеву

02 июля 2026, 00:58 | Обновлено 02 июля 2026, 01:01
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 2 июля, будет проведён матч сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.

Для сборных этот матч станет четвертым в истории противостояния, но первым официальным. Ранее команды провели три товарищеских матча: две победы на счету США и одна ничья.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет со сборной Сенегала или Бельгии.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

США – Босния и Герцеговина
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США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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