В четверг, 2 июля, будет проведён матч сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала на ЧМ-2026.

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Местом проведения поединка станет «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.

Для сборных этот матч станет четвертым в истории противостояния, но первым официальным. Ранее команды провели три товарищеских матча: две победы на счету США и одна ничья.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет со сборной Сенегала или Бельгии.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Босния и Герцеговина

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