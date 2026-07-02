Игроки сборной Бельгии – Леандро Троссард и Юри Тилеманс – повздорили прямо на футбольном поле.

Троссард и Тилеманс на повышенных тонах вели диалог перед hydration break во 2-м тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Сенегала.

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До рукоприкладства дело не дошло – партнеры разняли зачинщиков конфликта.

Бельгия проигрывает Сенегалу со счетом 0:2 после голов от Хабиба Диарры и Исмаила Сарра.

ФОТО. Между игроками Бельгии вспыхнул конфликт во время матча с Сенегалом