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Чемпионат мира
01 июля 2026, 23:01 |
436
0

ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 1 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 23:01 |
436
0
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 1 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 1 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 1 июля 2026

  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

01.07. 19:00. Англия – ДР Конго

01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

​Сетка плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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