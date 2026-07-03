В Баварии объяснили трансфер форварда за 55 миллионов евро

1 июля 2026 года мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с марокканским нападающим нидерландского ПСВ Исмаэлем Сайбари.

Трансфер 26-летнего футболиста прокомментировали представители мюнхенского клуба.

Макс Эберль, член правления по спортивным вопросам:

«Мы очень рады, что нам удалось привлечь в команду Исмаэля Сайбари — одного из самых перспективных нападающих чемпионата мира. Такие трансферы не происходят спонтанно, а являются результатом долгосрочного планирования: ключевым фактором стало то, что мы с самого начала четко изложили ему свою позицию, поскольку осознавали мастерство Исмаэля и смогли с самого начала показать ему четкое будущее в нашей команде. Исмаэль Сайбари придаст нашей атакующей игре дополнительное качество и непредсказуемость».

Кристоф Фройнд, спортивный директор:

«Исмаэль Сайбари три раза подряд выигрывал титул чемпиона Нидерландов в составе ПСВ, имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и сейчас демонстрирует, насколько ценным он может быть для команды на чемпионате мира — на самом высоком уровне. Он универсален, интенсивен и смел в игре, у него есть тот голод к победе, который мы хотим видеть в «Баварии», а его голевое чутье и менталитет укрепят команду. Болельщики стекаются на стадион именно ради таких игроков, как он».