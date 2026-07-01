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Уимблдон
01 июля 2026, 22:35 | Обновлено 01 июля 2026, 23:03
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Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 2 июля

В четверг состоятся матчи одиночного и парного разряда

01 июля 2026, 22:35 | Обновлено 01 июля 2026, 23:03
459
0
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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2 июля на Уимблдонском турнире 2026 пройдут матчи в одиночном разряде, а также стартуют поединки парного разряда.

В четверг на травяном мейджоре сыграют две украинские теннисистки в одиночном разряде: Марта Костюк (WTA 13) и Дарья Снигур (WTA 77).

В парном разряде сыграют Юлия Стародубцева (с Пейтон Стернс), Людмила Киченок (с Дезире Кравчик) и Александра Олейникова (с Ренатой Сарасуа).

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 в одиночном разряде на 2 июля

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Court 15. 1-й запуск (ориентировочно в 13:00)

Дарья Снигур – Леолия Жанжан

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Court 18. 2-й запуск (ориентировочно в 15:00)

Марта Костюк – Анна Блинкова

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 в парном разряде на 2 июля

Уимблдон 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Court 4. 2-й запуск (ориентировочно в 14:30)

Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) – Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия)

Уимблдон 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Court 10. 2-й запуск (ориентировочно в 14:30)

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика)

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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