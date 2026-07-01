Синнер обыграл португальца и вышел в 1/16 финала Уимблдона
Янник одолел Нуну Боржеша в трех сетах
Лидер мирового рейтинга АТР, итальянец Янник Синнер вышел в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.
Во втором круге Синнер одержал победу над португальцем Нуну Боржешем (ATP 48) в трех сетах за 2 часа и 34 минуты – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
Это было второе очное противостояние соперников. Янник во второй раз одолел Нуну.
Синнер одержал 95-ю победу на турнирах Grand Slam, опередив по этому показателю итальянца Николу Пьетранджели (94), тем самым став лидером среди итальянцев по количеству побед на мейджорах.
В третьем круге Синнер сыграет с Дженсоном Бруксби.
Уимблдон-2026. 1/32 финала
Янник Синнер [1] – Нуну Боржеш – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4
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