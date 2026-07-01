Шахтер теряет капитана. Он перейдет в Полесье

Капитан юношеской команды «Шахтера» Василий Бундаш может продолжить карьеру в системе «Полесья».

По информации источника, контракт полузащитника с донецким клубом истек, а наиболее конкретное предложение о сотрудничестве поступило от «Полесья-2», которое по итогам прошлого сезона вышло в Первую лигу.

Сообщается, что самого футболиста привлекает возможность выступать на взрослом уровне. Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, поэтому в ближайшее время соглашение может быть оформлено официально.