Шахтер теряет капитана. Он перейдет в Полесье
Бундаш близок к заключению соглашения с житомирским клубом
Капитан юношеской команды «Шахтера» Василий Бундаш может продолжить карьеру в системе «Полесья».
По информации источника, контракт полузащитника с донецким клубом истек, а наиболее конкретное предложение о сотрудничестве поступило от «Полесья-2», которое по итогам прошлого сезона вышло в Первую лигу.
Сообщается, что самого футболиста привлекает возможность выступать на взрослом уровне. Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, поэтому в ближайшее время соглашение может быть оформлено официально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины
Мухаррем Яшари вернулся в расположение черкасского клуба после матчей в сборной Косово