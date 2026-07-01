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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 21:22 |
3622
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Шахтер теряет капитана. Он перейдет в Полесье

Бундаш близок к заключению соглашения с житомирским клубом

01 июля 2026, 21:22 |
3622
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Шахтер теряет капитана. Он перейдет в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Бундаш
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Капитан юношеской команды «Шахтера» Василий Бундаш может продолжить карьеру в системе «Полесья».

По информации источника, контракт полузащитника с донецким клубом истек, а наиболее конкретное предложение о сотрудничестве поступило от «Полесья-2», которое по итогам прошлого сезона вышло в Первую лигу.

Сообщается, что самого футболиста привлекает возможность выступать на взрослом уровне. Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, поэтому в ближайшее время соглашение может быть оформлено официально.

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Василий Бундаш трансферы УПЛ трансферы свободный агент Шахтер Донецк Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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