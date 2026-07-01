Динамо провело тренировку и сообщило важные новости о Ярмоленко
Футболист сборной Украины присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону
Киевское «Динамо» начало новый день подготовки к сезону 2026/27 на летнем сборе в Австрии. Утром среды, 1 июля, «бело-синие» провели очередную тренировку.
Немалым вызовом для динамовцев стали погодные условия – жару, которая в последнее время царила в Австрии, сменили дожди. В ночь перед тренировкой и сразу после него над футбольным полем пронесся ливень.
Несмотря на сложности, футболисты и тренерский штаб находились в хорошем настроении.
Перед стартом тренировки команда поздравила защитника Владислава Дубинчака и ассистента главного тренера Мацея Кендзерека, которые в этот день празднуют день рождения. Оба именинника прошли через праздничный коридор.
Также приветствие получил полузащитник Андрей Ярмоленко, который накануне присоединился к команде и сразу включился в тренировочный процесс.
После проведения разминки игроки перешли к выполнению основного объема работы. В первой половине тренировки внимание уделялось беговой работе и пасам.
Далее в рамках подготовки к будущим спаррингам отрабатывали игровые элементы. Динамовцы в группах усовершенствовали прессинг, фланговые подачи и завершение атак с ударами по воротам.
Вечером игроков ждет теоретическое занятие, во время которого они проведут последние приготовления к контрольным матчам против «Рапида» и ЛАСКа, которые состоятся 2 и 3 июля соответственно.
ФОТО. Тренировка Динамо и возвращение Андрея Ярмоленко
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