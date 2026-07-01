Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо провело тренировку и сообщило важные новости о Ярмоленко
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 21:53 |
864
0

Динамо провело тренировку и сообщило важные новости о Ярмоленко

Футболист сборной Украины присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону

01 июля 2026, 21:53 |
864
0
Динамо провело тренировку и сообщило важные новости о Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» начало новый день подготовки к сезону 2026/27 на летнем сборе в Австрии. Утром среды, 1 июля, «бело-синие» провели очередную тренировку.

Немалым вызовом для динамовцев стали погодные условия – жару, которая в последнее время царила в Австрии, сменили дожди. В ночь перед тренировкой и сразу после него над футбольным полем пронесся ливень.

Несмотря на сложности, футболисты и тренерский штаб находились в хорошем настроении.

Перед стартом тренировки команда поздравила защитника Владислава Дубинчака и ассистента главного тренера Мацея Кендзерека, которые в этот день празднуют день рождения. Оба именинника прошли через праздничный коридор.

Также приветствие получил полузащитник Андрей Ярмоленко, который накануне присоединился к команде и сразу включился в тренировочный процесс.

После проведения разминки игроки перешли к выполнению основного объема работы. В первой половине тренировки внимание уделялось беговой работе и пасам.

Далее в рамках подготовки к будущим спаррингам отрабатывали игровые элементы. Динамовцы в группах усовершенствовали прессинг, фланговые подачи и завершение атак с ударами по воротам.

Вечером игроков ждет теоретическое занятие, во время которого они проведут последние приготовления к контрольным матчам против «Рапида» и ЛАСКа, которые состоятся 2 и 3 июля соответственно.

ФОТО. Тренировка Динамо и возвращение Андрея Ярмоленко

По теме:
Вырвали победу. Буковина в спарринге одолела Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с украинским вратарем
Недавно играли в УПЛ. Александрия и СК Полтава провели спарринг
Динамо Киев Игорь Костюк Мацей Кендзерек Владислав Дубинчак Андрей Ярмоленко учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ тренировка день рождения
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Футбол | 01 июля 2026, 16:21 10
Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу

Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01.07.2026, 07:59
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Футбол | 01.07.2026, 20:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 2
Бокс
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 37
Бокс
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем