Динамо провело тренировку и сообщило важные новости о Ярмоленко

Киевское «Динамо» начало новый день подготовки к сезону 2026/27 на летнем сборе в Австрии. Утром среды, 1 июля, «бело-синие» провели очередную тренировку.

Немалым вызовом для динамовцев стали погодные условия – жару, которая в последнее время царила в Австрии, сменили дожди. В ночь перед тренировкой и сразу после него над футбольным полем пронесся ливень.

Несмотря на сложности, футболисты и тренерский штаб находились в хорошем настроении.

Перед стартом тренировки команда поздравила защитника Владислава Дубинчака и ассистента главного тренера Мацея Кендзерека, которые в этот день празднуют день рождения. Оба именинника прошли через праздничный коридор.

Также приветствие получил полузащитник Андрей Ярмоленко, который накануне присоединился к команде и сразу включился в тренировочный процесс.

После проведения разминки игроки перешли к выполнению основного объема работы. В первой половине тренировки внимание уделялось беговой работе и пасам.

Далее в рамках подготовки к будущим спаррингам отрабатывали игровые элементы. Динамовцы в группах усовершенствовали прессинг, фланговые подачи и завершение атак с ударами по воротам.

Вечером игроков ждет теоретическое занятие, во время которого они проведут последние приготовления к контрольным матчам против «Рапида» и ЛАСКа, которые состоятся 2 и 3 июля соответственно.

ФОТО. Тренировка Динамо и возвращение Андрея Ярмоленко