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  4. Франция на ЧМ-2026 повторила достижение Бразилии на ЧМ-2002
Чемпионат мира
01 июля 2026, 17:11 | Обновлено 01 июля 2026, 17:12
174
0

Франция на ЧМ-2026 повторила достижение Бразилии на ЧМ-2002

Только две сборные в ХХІ веке имели трех игроков с 5+ результативными действиями на одном ЧМ

01 июля 2026, 17:11 | Обновлено 01 июля 2026, 17:12
174
0
Франция на ЧМ-2026 повторила достижение Бразилии на ЧМ-2002
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Франция на ЧМ-2026 стала второй сборной в XXI веке, три игрока которой совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира.

Первой сборной в этом веке, отличившейся подобным достижением, была Бразилия на ЧМ-2002.

Сборные, три игрока которых совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира в ХХІ веке

Бразилия (2002)

  • Роналдо (8+0)
  • Ривалдо (5+1)
  • Роналдиньо (2+3)

Франция (2026)

  • Килиан Мбаппе: 6+2
  • Усман Дембеле: 4+2
  • Майкл Олисе (0+5)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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