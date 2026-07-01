Франция на ЧМ-2026 повторила достижение Бразилии на ЧМ-2002
Только две сборные в ХХІ веке имели трех игроков с 5+ результативными действиями на одном ЧМ
Франция на ЧМ-2026 стала второй сборной в XXI веке, три игрока которой совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира.
Первой сборной в этом веке, отличившейся подобным достижением, была Бразилия на ЧМ-2002.
Сборные, три игрока которых совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира в ХХІ веке
Бразилия (2002)
- Роналдо (8+0)
- Ривалдо (5+1)
- Роналдиньо (2+3)
Франция (2026)
- Килиан Мбаппе: 6+2
- Усман Дембеле: 4+2
- Майкл Олисе (0+5)
2 - C'est le nombre d'équipes qui ont compté 3 joueurs avec au moins 5 contributions décisives (buts + passes) lors d'une même Coupe du Monde au XXIe siècle:— OptaJean (@OptaJean) July 1, 2026
🇧🇷 Brésil 2002 (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho)
🇫🇷 France 2026 (Mbappé, Dembélé, Olise)
Galactiques. pic.twitter.com/CizYk4rviG
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