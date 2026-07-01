Франция на ЧМ-2026 повторила достижение Бразилии на ЧМ-2002

Франция на ЧМ-2026 стала второй сборной в XXI веке, три игрока которой совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира.

Первой сборной в этом веке, отличившейся подобным достижением, была Бразилия на ЧМ-2002.

Сборные, три игрока которых совершили 5+ результативных действий на одном чемпионате мира в ХХІ веке

Бразилия (2002)

Роналдо (8+0)

Ривалдо (5+1)

Роналдиньо (2+3)

Франция (2026)

Килиан Мбаппе: 6+2

Усман Дембеле: 4+2

Майкл Олисе (0+5)