В Барселоне объяснили, почему Атлетико не продает им игрока за 100 млн

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично заявил, что каталонский клуб направил мадридскому «Атлетико» предложение по нападающему сборной Аргентины Хулиану Альваресу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за аргентинца 100 миллионов евро. «Матрасники» предварительно отклонили предложение. В то же время сам игрок заявил, что хочет покинуть «Атлетико». Лапорта надеется, что в Мадриде в конце концов согласятся отпустить футболиста.

«Мы сделали предложение по Хулиану Альваресу. Будем надеяться, что они его рассмотрят и примут. Мы сделали это предложение со всем уважением к «Атлетико». Я разговаривал и с [президентом «Атлетико» Энрике] Сересо, и с [спортивным директором клуба] Мигелем Анхелем Хилем. В «Атлетико» сказали мне, что они не планируют продавать Альвареса, потому что у них нет альтернативы на этой позиции. Я сказал им, что если они найдут альтернативу, то предложение останется в силе», – пояснил функционер.

Альварес провел за «Атлетико» 49 матчей в прошлом сезоне, отличившись 20 забитыми голами и 9 результативными передачами. Его контракт действует до 2030 года.