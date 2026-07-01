ДОВБИК: «У Моуриньо есть всегда виноватые игроки. Судаков – один из них»
Артем расспросил о португальце в «Роме»
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился своими мыслями о проблемах своего партнера по национальной команде Георгия Судакова в португальской «Бенфике».
В прошлом сезоне лиссабонскую команду тренировал Жозе Моуриньо, который ранее был тренером «Ромы».
– Я немного расспрашивал о нём (Моуриньо). Говорю: «Моуриньо пришёл в «Бенфику», там играют двое украинцев – что можете рассказать о нём?» Мне немного рассказали о нём, говорят, что он очень своеобразный тренер.
– Жесткий?
– Да. Помню, была такая история, мне Шомуродов рассказывал. Они играли с «Ювентусом», был эпизод, когда его сбили, последовала атака «Ювентуса», и они забили гол, а Эльдор быстро встал, пытался догнать кого-то.
Моуриньо показал ему этот эпизод и сказал: «Мы пропустили из-за тебя», – хотя его действительно сбили, – «потому что ты должен был лежать на месте, чтобы арбитр посмотрел, не было ли фола – и, возможно, отменил бы этот гол». В таких эпизодах он очень придирчив.
– Но ведь он мотиватор, говорят, сумасшедший?
– Я не был там, не знаю.
– Такие истории не рассказывали?
– Нет. Знаю, что у него очень большой… У него есть игроки, которые для него №1, может быть, 2–3 игрока, и есть 3–4 игрока, которые что бы ни делали — они всегда виноваты.
– Как Судаков?
– Ну, вот я думаю, что Жора, может, попал в число таких игроков. Он, в принципе, ничего такого ещё не сделал, но для него он как виновный, можно сказать.
– У него сейчас ключевой момент: новый тренер, и если следующий сезон не станет прорывным…
– Да я думаю, всё будет хорошо. Футбол – такая история, что каждые полгода или год всё меняется. Пришёл твой тренер – хоп, и ты играешь, пришёл не твой тренер – как у кого-то…
В июне Моуриньо ушел из «Бенфики», чтобы во второй раз возглавить «Реал». Новым главным тренером «орлов» стал Марку Силва, который сразу же заявил, что хочет сохранить Судакова в команде и рассчитывает на украинца в следующем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Деонтей готов стать последним соперником в карьере украинца
Владимир может провести бой против Кабайела