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  4. ДОВБИК: «У Моуриньо есть всегда виноватые игроки. Судаков – один из них»
Португалия
01 июля 2026, 17:13 | Обновлено 01 июля 2026, 17:25
474
0

ДОВБИК: «У Моуриньо есть всегда виноватые игроки. Судаков – один из них»

Артем расспросил о португальце в «Роме»

01 июля 2026, 17:13 | Обновлено 01 июля 2026, 17:25
474
0
ДОВБИК: «У Моуриньо есть всегда виноватые игроки. Судаков – один из них»
Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо и Судаков
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Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился своими мыслями о проблемах своего партнера по национальной команде Георгия Судакова в португальской «Бенфике».

В прошлом сезоне лиссабонскую команду тренировал Жозе Моуриньо, который ранее был тренером «Ромы».

– Я немного расспрашивал о нём (Моуриньо). Говорю: «Моуриньо пришёл в «Бенфику», там играют двое украинцев – что можете рассказать о нём?» Мне немного рассказали о нём, говорят, что он очень своеобразный тренер.

– Жесткий?

– Да. Помню, была такая история, мне Шомуродов рассказывал. Они играли с «Ювентусом», был эпизод, когда его сбили, последовала атака «Ювентуса», и они забили гол, а Эльдор быстро встал, пытался догнать кого-то.

Моуриньо показал ему этот эпизод и сказал: «Мы пропустили из-за тебя», – хотя его действительно сбили, – «потому что ты должен был лежать на месте, чтобы арбитр посмотрел, не было ли фола – и, возможно, отменил бы этот гол». В таких эпизодах он очень придирчив.

– Но ведь он мотиватор, говорят, сумасшедший?

– Я не был там, не знаю.

– Такие истории не рассказывали?

– Нет. Знаю, что у него очень большой… У него есть игроки, которые для него №1, может быть, 2–3 игрока, и есть 3–4 игрока, которые что бы ни делали — они всегда виноваты.

– Как Судаков?

– Ну, вот я думаю, что Жора, может, попал в число таких игроков. Он, в принципе, ничего такого ещё не сделал, но для него он как виновный, можно сказать.

– У него сейчас ключевой момент: новый тренер, и если следующий сезон не станет прорывным…

– Да я думаю, всё будет хорошо. Футбол – такая история, что каждые полгода или год всё меняется. Пришёл твой тренер – хоп, и ты играешь, пришёл не твой тренер – как у кого-то…

В июне Моуриньо ушел из «Бенфики», чтобы во второй раз возглавить «Реал». Новым главным тренером «орлов» стал Марку Силва, который сразу же заявил, что хочет сохранить Судакова в команде и рассчитывает на украинца в следующем сезоне.

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Артем Довбик Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Рома Рим чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: Пряма червона
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