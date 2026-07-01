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Сборная УКРАИНЫ
01 июля 2026, 15:54 |
489
0

Артем ДОВБИК: «Этот футболист точно помог бы сборной Украины»

Эрик Святченко помог бы национальной сборной, считает нападающий

01 июля 2026, 15:54 |
489
0
Артем ДОВБИК: «Этот футболист точно помог бы сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Святченко
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Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик рассказал об отношениях с датским защитником украинского происхождения Эриком Святченко.

Футболисты подружились во время совместных выступлений за «Мидтьюлланд». Сейчас Святченко играет в американской MLS за «Хьюстон Динамо»

– Ты играл в «Мидтьюлланде» с Эриком Святченко. Помнишь такого?

– Да, это мой друг.

– Это сын художника украинского происхождения Сергея Святченко.

– Да, очень классный и как игрок, и как человек. Он мне очень помог тогда, в тот период. Он такой немного забавный, потому что всю жизнь прожил в Дании, но дома с отцом общается только по-русски, и бывает, что ты с ним разговариваешь, а он тебе говорит какие-то фразы – вроде бы по-русски, но это как-то так воспринимается. Я ему говорю: «Если ты скажешь это в Украине – тебя не поймут». Но он приятный человек, и мы до сих пор с ним общаемся. Он сейчас играет в MLS.

– Помню, когда он начинал, кто-то о нём упоминал, что давайте вызовем его в сборную.

– Если честно, он очень сильный игрок. Думаю, он точно помог бы сборной Украины. Помню, в тот период он забил 7 или 8 голов, а футбол в Дании силовой, со стандартами. Думаю, он точно не выпал бы из сборной Украины в то время, это на 100 процентов, – сказал Довбик.

Святченко успел сыграть за сборную Дании пять матчей, в которых забил один гол.

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Мидтьюлланд Рома Рим сборная Украины по футболу Эрик Святченко Артем Довбик Хьюстон Динамо
Андрей Плыгун Источник: Пряма червона
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