Артем ДОВБИК: «Этот футболист точно помог бы сборной Украины»

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик рассказал об отношениях с датским защитником украинского происхождения Эриком Святченко.

Футболисты подружились во время совместных выступлений за «Мидтьюлланд». Сейчас Святченко играет в американской MLS за «Хьюстон Динамо»

– Ты играл в «Мидтьюлланде» с Эриком Святченко. Помнишь такого?

– Да, это мой друг.

– Это сын художника украинского происхождения Сергея Святченко.

– Да, очень классный и как игрок, и как человек. Он мне очень помог тогда, в тот период. Он такой немного забавный, потому что всю жизнь прожил в Дании, но дома с отцом общается только по-русски, и бывает, что ты с ним разговариваешь, а он тебе говорит какие-то фразы – вроде бы по-русски, но это как-то так воспринимается. Я ему говорю: «Если ты скажешь это в Украине – тебя не поймут». Но он приятный человек, и мы до сих пор с ним общаемся. Он сейчас играет в MLS.

– Помню, когда он начинал, кто-то о нём упоминал, что давайте вызовем его в сборную.

– Если честно, он очень сильный игрок. Думаю, он точно помог бы сборной Украины. Помню, в тот период он забил 7 или 8 голов, а футбол в Дании силовой, со стандартами. Думаю, он точно не выпал бы из сборной Украины в то время, это на 100 процентов, – сказал Довбик.