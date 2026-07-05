Жереми ЖАКЕ: «Очень рад, что смогу играть с ван Дейком»

Французский центральный защитник Жереми Жак прокомментировал переход в «Ливерпуль» из «Ренна».

– Жереми, поздравляем, ты теперь игрок «Ливерпуля». Можешь описать свои ощущения?

– Я чувствую себя действительно хорошо, первые впечатления положительные, и я очень рад начать здесь свою карьеру.

– Какие ощущения вызывает прогулка по тренировочному центру?

– Я счастлив, очень счастлив. Когда я вижу эти помещения, я представляю себя здесь. Мне здесь хорошо, и я с нетерпением жду начала.

– Почему именно «Ливерпуль» стал для тебя правильным клубом?

– Это легендарный клуб, и его футбольная философия и проект меня очень заинтересовали. Мы с семьёй верим, что сделали правильный выбор, и чувствуем себя здесь действительно счастливыми.

– Ты пропустил последние несколько месяцев прошлого сезона из-за травмы плеча. Как сейчас дела с физической формой?

– Я чувствую себя намного лучше и буду готов на 100 процентов [к началу предсезонной подготовки], потому что немного опережаю график. Мне разрешили начать тренировочную программу с группой [в «Стад Ренни»], но было уже немного поздно, чтобы присоединиться к команде. Однако благодаря упорной работе я буду полностью готов к началу сезона.

– Во время предсезонной подготовки вы отправитесь в США. С нетерпением ждете возможности увидеть, какую поддержку имеет клуб в другой части мира?

– Да, мне об этом рассказывали. Я знаю, что предсезонная подготовка будет проходить именно там, и я с нетерпением жду этого, ведь там состоятся первые матчи, первые тренировки с моими партнерами по команде, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо.

– Можете ли вы описать качества и черты, которые вы привнесёте в команду?

– Я довольно атлетичный игрок, и часто говорят, что я довольно быстр, несмотря на свой рост. Что касается качеств, которые я могу предложить, то, на мой взгляд, я неплохо разыгрываю мяч из глубины обороны и на поле остаюсь довольно спокойным и уравновешенным.

– Насколько ты рад возможности учиться у игроков, которые уже здесь, таких как Виргил ван Дейк, с которым ты собираешься играть в паре в обороне?

– Конечно, я очень рад, что смогу выходить на поле рядом с таким замечательным игроком, как он. Думаю, он сейчас входит в число лучших центральных защитников мира, поэтому я могу только учиться у него.

– Является ли он одним из ваших кумиров и тем, на кого вы равняетесь?

– Я не люблю употреблять слово «кумир», даже в отношении лучших игроков, которыми восхищаюсь. Но, конечно, он – игрок, на которого я равняюсь. На мой взгляд, он – один из лучших центральных защитников, и если я хочу достичь высочайшего уровня, мне, очевидно, нужно перенять от него как можно больше.

– Когда ты ходишь здесь и видишь трофеи, которые выиграл клуб, какие ощущения вызывает осознание того, что ты теперь являешься частью «Ливерпуля»?

Ну, я как раз думал о том, что хочу попробовать принести ещё много таких трофеев. Я увидел все кубки и трофеи, увидел, сколько их на самом деле, и подумал: «Вау, я действительно хочу стать частью истории этого клуба».

– Ты был капитаном сборных Франции во всех возрастных категориях – является ли лидерство тем качеством, которое ты также можешь привнести в эту команду?

– Да, я думаю, что смогу постепенно проявить такое лидерство. Думаю, это произойдет естественно, само собой. На поле я довольно разговорчив, хотя вне его я довольно сдержан. Но да, думаю, что на поле это будет развиваться естественным образом.

– Вы просматривали видео о клубе, его истории и болельщиках?

– Да, я посмотрел много видео, в основном самые свежие, и в основном на YouTube-канале клуба, чтобы увидеть, как проходят тренировки, и ознакомиться с историей клуба. Хотя я ещё не в курсе всего, вскоре я быстро вникну в ситуацию.

– Мечтал ли ты о том, каково это – забить гол на «Энфилде»?

– Думаю, каждый игрок «Ливерпуля» мечтает забить гол на этом величественном стадионе, и я очень надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

– Напоследок, сегодня ты здесь вместе с семьёй – они, наверное, тоже очень счастливы и гордятся тобой…

– Думаю, они действительно очень-очень мной гордятся. Думаю, в их глазах светятся звездочки, чуть-чуть так же, как и в моих! Они все в восторге и с нетерпением ждут, когда всё начнётся, и я начну тренироваться и играть в матчах.