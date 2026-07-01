ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал третьего новичка за день

Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с украинским правым защитником Андреем Бойко.

Условия сотрудничества и трансфера 21-летнего футболиста не разглашаются.

В 2022–2023 годах он в составе «Александрии» U19 провел 34 матча, в которых отличился 2 голами.

В сезоне 2024/2025 Андрей выступал за «Колос» U19 из Ковалевки, сыграв в 28 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

В прошлом чемпионате Бойко выступал во Второй лиге за «Колос-2», который по итогам сезона повысился в классе. В активе защитника — 19 матчей.

Ранее «Эпицентр» подписал Рауля Тавареса и Нене.