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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:59 | Обновлено 01 июля 2026, 15:17
1045
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал третьего новичка за день

Андрей Бойко продолжит карьеру в Каменце-Подольском

01 июля 2026, 14:59 | Обновлено 01 июля 2026, 15:17
1045
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал третьего новичка за день
ФК Эпицентр. Андрей Бойко
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Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с украинским правым защитником Андреем Бойко.

Условия сотрудничества и трансфера 21-летнего футболиста не разглашаются.

В 2022–2023 годах он в составе «Александрии» U19 провел 34 матча, в которых отличился 2 голами.

В сезоне 2024/2025 Андрей выступал за «Колос» U19 из Ковалевки, сыграв в 28 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

В прошлом чемпионате Бойко выступал во Второй лиге за «Колос-2», который по итогам сезона повысился в классе. В активе защитника — 19 матчей.

Ранее «Эпицентр» подписал Рауля Тавареса и Нене.

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Андрей Бойко Колос-2 Ковалевка Вторая лига Украины трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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