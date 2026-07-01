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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:40 | Обновлено 01 июля 2026, 14:57
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Пономарев рассказал о большой победе ЛНЗ над Штурмом

Пропущенный мяч не выбил украинцев из колеи

01 июля 2026, 14:40 | Обновлено 01 июля 2026, 14:57
470
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Пономарев рассказал о большой победе ЛНЗ над Штурмом
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным разгромить в Австрии серебряного призера чемпионата этой страны — «Штурм» (Грац) — 6:2.

«Поскольку черкасчане только начали подготовку к новому сезону, то ещё рано делать какие-то выводы относительно состояния подопечных.

Хотя следует признать, что быстрый гол хозяев, которые выступали в боевом составе, не выбил ЛНЗ из колеи. Мы действовали по привычной схеме 4-3-3 и, пропустив, добавили агрессии в переходной фазе, и это помогло добиться перелома.

Также хотел бы обратить внимание на исправленный прицел. В первом спарринге в Словении с хорватским «Хайдуком» мы упустили с полдюжины голевых моментов и поэтому не победили. Сегодня мы действовали более ответственно у ворот хозяев, и это дало о себе знать. Хет-трик оформил ганец Ассинор и мог забить ещё дважды. Конечно, такая его нацеленность на ворота соперника не может не радовать.

Впереди работа над исправлением допущенных ошибок, и я надеюсь, что в очередном спарринге — со словенским «Копером» 5 июля — футболисты ЛНЗ также сыграют содержательно. Ведь времени на раскачку нет».

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Штурм Грац контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Удачі, ЛНЗ!🤍💜
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