БЬЕЛСА: «Замена Муслеры? Такое происходит впервые в моей карьере»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал необычную замену вратаря команды Фернандо Муслеры в матче группового этапа ЧМ-2026 против Испании (0:1).

На 42-й минуте матча вратарь не смог зафиксировать мяч в руках после удара Алекса Баэны, что привело к голу, который в итоге стал решающим. После перерыва Бьелса выпустил вместо него Серхио Рочета. По словам тренера, Муслера сам попросил его о замене.

«За всю мою карьеру ни разу не случалось, чтобы футболист сам попросил заменить его из-за того, что допущенные ошибки настолько повлияли на его психологическое состояние. Но Муслера сказал мне, что настолько тяжело переживает свою ошибку, что предпочитает покинуть поле, ведь у команды все еще были шансы добиться результата, а он сам не находился в надлежащем психологическом состоянии, чтобы провести второй тайм, в котором еще все можно было изменить», — пояснил специалист.

На ЧМ-2026 Фернандо Муслера установил антирекорд по количеству результативных ошибок. Он допускал их в каждом матче группового этапа.