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Чемпионат мира
01 июля 2026, 16:08 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
921
0

БЬЕЛСА: «Замена Муслеры? Такое происходит впервые в моей карьере»

Вратарь сам попросил о замене

01 июля 2026, 16:08 | Обновлено 01 июля 2026, 16:39
921
0
БЬЕЛСА: «Замена Муслеры? Такое происходит впервые в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал необычную замену вратаря команды Фернандо Муслеры в матче группового этапа ЧМ-2026 против Испании (0:1).

На 42-й минуте матча вратарь не смог зафиксировать мяч в руках после удара Алекса Баэны, что привело к голу, который в итоге стал решающим. После перерыва Бьелса выпустил вместо него Серхио Рочета. По словам тренера, Муслера сам попросил его о замене.

«За всю мою карьеру ни разу не случалось, чтобы футболист сам попросил заменить его из-за того, что допущенные ошибки настолько повлияли на его психологическое состояние.

Но Муслера сказал мне, что настолько тяжело переживает свою ошибку, что предпочитает покинуть поле, ведь у команды все еще были шансы добиться результата, а он сам не находился в надлежащем психологическом состоянии, чтобы провести второй тайм, в котором еще все можно было изменить», — пояснил специалист.

На ЧМ-2026 Фернандо Муслера установил антирекорд по количеству результативных ошибок. Он допускал их в каждом матче группового этапа.

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Фернандо Муслера Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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