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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:37 | Обновлено 01 июля 2026, 14:54
694
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Бетиса

Рауль Таварес стал игроком клуба из Каменца-Подольского

01 июля 2026, 14:37 | Обновлено 01 июля 2026, 14:54
694
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Бетиса
ФК Эпицентр. Рауль Таварес
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Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Раулем Таваресом.

Условия сотрудничества и трансфера 27-летнего футболиста не разглашаются.

В прошлом сезоне центральный полузащитник выступал в Примере Федерасьон (третья лига чемпионата Испании) за «Гвадалахару». В его активе 33 матча, в которых он отдал 2 голевые передачи.

До этого футболист играл за испанские клубы «Унионистас», «Расинг Феррол», «Ла Нусия», «Бетис», «Корнелья», «Райо Махадаонда».

Всего Рауль в различных турнирах Испании провел 207 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее «Эпицентр» подписал Нене.

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Гвадалахара (Испания) чемпионат Испании по футболу Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ Бетис
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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