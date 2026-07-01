ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Бетиса
Рауль Таварес стал игроком клуба из Каменца-Подольского
Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Раулем Таваресом.
Условия сотрудничества и трансфера 27-летнего футболиста не разглашаются.
В прошлом сезоне центральный полузащитник выступал в Примере Федерасьон (третья лига чемпионата Испании) за «Гвадалахару». В его активе 33 матча, в которых он отдал 2 голевые передачи.
До этого футболист играл за испанские клубы «Унионистас», «Расинг Феррол», «Ла Нусия», «Бетис», «Корнелья», «Райо Махадаонда».
Всего Рауль в различных турнирах Испании провел 207 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
Ранее «Эпицентр» подписал Нене.
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