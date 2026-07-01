ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился испанским вингером

Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с испанским вингером Нене.

Условия сотрудничества и трансфера 23-летнего футболиста не сообщаются.

До перехода в «Эпицентр» Нене играл за испанские команды «Комплутенсе», «Райо Ювенил», «Диосесано», «Мирандес», «Утебо» и «Фуэнлабраду».

В прошлом сезоне он выступал за команду «Берое», которая играет в высшем дивизионе чемпионата Болгарии, — 25 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.

Всего в активе новичка «Эпицентра» 74 матча на профессиональном уровне, в которых он отличился 6 голами и 7 голевыми передачами.

Ранее «Эпицентр» расстался с Аладжи Оливейрой.