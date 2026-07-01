ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился испанским вингером
Эпицентр подписал Нене
Каменец-подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании контракта с испанским вингером Нене.
Условия сотрудничества и трансфера 23-летнего футболиста не сообщаются.
До перехода в «Эпицентр» Нене играл за испанские команды «Комплутенсе», «Райо Ювенил», «Диосесано», «Мирандес», «Утебо» и «Фуэнлабраду».
В прошлом сезоне он выступал за команду «Берое», которая играет в высшем дивизионе чемпионата Болгарии, — 25 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.
Всего в активе новичка «Эпицентра» 74 матча на профессиональном уровне, в которых он отличился 6 голами и 7 голевыми передачами.
Ранее «Эпицентр» расстался с Аладжи Оливейрой.
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