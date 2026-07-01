Деклан РАЙС: «В сборной Англии сейчас лучшие пенальтисты в истории»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о возможном сценарии на ЧМ-2026, когда команде придётся участвовать в серии послематчевых пенальти.

На стадии 1/16 финала чемпионата мира команда Томаса Тухеля сыграет против ДР Конго. Ранее в первом раунде плей-офф вылетели Нидерланды и Германия, которые проиграли в серии пенальти Марокко и Парагваю соответственно. Райс считает, что такая судьба Англию не постигнет, поскольку у англичан сейчас лучший состав пенальтистов в истории.

«Не думаю, что у сборной Англии когда-либо был лучший состав пенальтистов. Я смотрю на Кейна, на Айвена Тоуни, на Рэшфорда, на Энтони Гордона, на Саку, я сам могу пробить, Беллингем. У нас действительно сильные пенальтисты», – сказал футболист.

Матч Англия – ДР Конго состоится в среду, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.