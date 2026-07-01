Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос, кому он отдаёт предпочтение в спортивном плане — своему одноклубнику Килиану Мбаппе или партнёру по национальной сборной Ламину Ямалю.

«Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль? Ламин до конца чемпионата мира», – сказал футболист.

Кукурелья недавно перешёл из «Челси» в «Реал». Сейчас он выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Испании. Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля. Сборные Испании и Франции могут встретиться в рамках турнира только на стадии полуфинала.