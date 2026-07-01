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  4. Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
Чемпионат мира
01 июля 2026, 15:14 |
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Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем

У футболиста разные приоритеты в сборной и клубе

01 июля 2026, 15:14 |
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Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Кукурелья
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос, кому он отдаёт предпочтение в спортивном плане — своему одноклубнику Килиану Мбаппе или партнёру по национальной сборной Ламину Ямалю.

«Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль? Ламин до конца чемпионата мира», – сказал футболист.

Кукурелья недавно перешёл из «Челси» в «Реал». Сейчас он выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Испании. Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля. Сборные Испании и Франции могут встретиться в рамках турнира только на стадии полуфинала.

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Марк Кукурелья Ламин Ямаль Килиан Мбаппе сборная Испании по футболу Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Барселона Ла Лига ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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