Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
У футболиста разные приоритеты в сборной и клубе
Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос, кому он отдаёт предпочтение в спортивном плане — своему одноклубнику Килиану Мбаппе или партнёру по национальной сборной Ламину Ямалю.
«Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль? Ламин до конца чемпионата мира», – сказал футболист.
Кукурелья недавно перешёл из «Челси» в «Реал». Сейчас он выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Испании. Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля. Сборные Испании и Франции могут встретиться в рамках турнира только на стадии полуфинала.
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