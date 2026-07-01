Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины
Защитник сборной Украины Александр Зинченко официально получил статус свободного агента после того, как покинул нидерландский «Аякс».
В составе амстердамского клуба опытный 29-летний футболист провел два матча – 8 февраля игрок получил травму и перенес операцию, из-за чего не смог выйти на поле до завершения сезона.
За ситуацией вокруг будущего украинца внимательно следит житомирское «Полесье», которое обратилось к Зинченко в социальных сетях: «Ну что, сынок, пора домой?» – написала пресс-служба.
Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингема», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел контрактом защитника.
В течении карьеры футболист выступал в составе донецкого «Шахтера», российской «Уфы», нидерландского ПСВ, английских «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ноттингема».
ФОТО. Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
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