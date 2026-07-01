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  4. Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:19 |
1129
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Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу

Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины

01 июля 2026, 14:19 |
1129
3 Comments
Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко официально получил статус свободного агента после того, как покинул нидерландский «Аякс».

В составе амстердамского клуба опытный 29-летний футболист провел два матча – 8 февраля игрок получил травму и перенес операцию, из-за чего не смог выйти на поле до завершения сезона.

За ситуацией вокруг будущего украинца внимательно следит житомирское «Полесье», которое обратилось к Зинченко в социальных сетях: «Ну что, сынок, пора домой?» – написала пресс-служба.

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингема», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел контрактом защитника.

В течении карьеры футболист выступал в составе донецкого «Шахтера», российской «Уфы», нидерландского ПСВ, английских «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ноттингема».

ФОТО. Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу

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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
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Комментарии 4
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Нормально, выходить на замену.
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Звісно пора. Але не додому. Пора на пенсію.
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0
Як би нам того не хотілося, але на превеликий жаль там супруга. 
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-1
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