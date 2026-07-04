Антон ЖИЛКИН: «Мой отец в свое время тоже играл за Карпаты»

Украинский вратарь Антон Жилкин прокомментировал свой переход из петровского «Ингульца» в львовские «Карпаты»:

«Очень рад стать частью «Карпат». Когда принимал решение о переходе, самыми важными для меня стали доверие со стороны тренерского штаба и мое большое желание присоединиться именно к этому клубу. Конкуренция – это нормально, она делает каждого сильнее. Я приехал работать, выкладываться на полную и каждый день доказывать, что заслуживаю своего шанса. Меня хорошо приняли в коллективе, здесь прекрасная атмосфера, а в клубе всё организовано на высоком уровне.

Мой отец в своё время играл за «Карпаты». Для него это тоже особое событие. Он очень обрадовался за меня, ведь хорошо знает, что значит играть за этот клуб. Папа пожелал мне много работать и ценить возможность выступать за «Карпаты».