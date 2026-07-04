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  4. Антон ЖИЛКИН: «Мой отец в свое время тоже играл за Карпаты»
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 21:25 |
262
0

Антон ЖИЛКИН: «Мой отец в свое время тоже играл за Карпаты»

Вратарь прокомментировал свой переход в состав львовского клуба

04 июля 2026, 21:25 |
262
0
Антон ЖИЛКИН: «Мой отец в свое время тоже играл за Карпаты»
Антон Жилкин
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Украинский вратарь Антон Жилкин прокомментировал свой переход из петровского «Ингульца» в львовские «Карпаты»:

«Очень рад стать частью «Карпат». Когда принимал решение о переходе, самыми важными для меня стали доверие со стороны тренерского штаба и мое большое желание присоединиться именно к этому клубу. Конкуренция – это нормально, она делает каждого сильнее. Я приехал работать, выкладываться на полную и каждый день доказывать, что заслуживаю своего шанса. Меня хорошо приняли в коллективе, здесь прекрасная атмосфера, а в клубе всё организовано на высоком уровне.

Мой отец в своё время играл за «Карпаты». Для него это тоже особое событие. Он очень обрадовался за меня, ведь хорошо знает, что значит играть за этот клуб. Папа пожелал мне много работать и ценить возможность выступать за «Карпаты».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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