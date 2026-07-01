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Чемпионат мира
01 июля 2026, 12:40 | Обновлено 01 июля 2026, 12:54
77
0

Бельгия - Сенегал. Прогноз Александра Шовковского на матч чемпионат мира

Обе команды не показали свой максимум на групповом этапе

01 июля 2026, 12:40 | Обновлено 01 июля 2026, 12:54
77
0
Бельгия - Сенегал. Прогноз Александра Шовковского на матч чемпионат мира
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Матч 1/16 финала чемпионата мира Бельгия – Сенегал обещает стать одним из самых непредсказуемых на этой стадии турнира. Если накануне от Франции в игре со Швецией ждали яркого футбола и получили его, то сегодня обе команды способны удивить как со знаком «плюс», так и со знаком «минус».


Сборная Бельгии получила, пожалуй, самую простую группу на турнире, однако даже в таких условиях не обошлось без проблем. Египет (1:1) и Иран (0:0) доставили бельгийцам немало неприятностей, а с забитыми мячами и вовсе была беда. Лишь выход Ромелу Лукаку на замену в первом туре помог сравнять счет, а его появление в старте против азиатов показало, что ветерану следует отвести роль «джокера». После закрытого собрания команда преобразилась и разгромила Новую Зеландию (5:1), однако на одном эмоциональном всплеске далеко не уедешь.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.


Опытный Тибо Куртуа по-прежнему надежен в воротах, а вот 35-летний Кевин де Брюйне и седеющий Леандро Троссард уже постепенно сдают позиции. Лучший из молодых, Жереми Доку, восстанавливается после респираторного заболевания и одновременно летает в Лондон в роддом – в любом случае он далек от оптимальной формы. Да и Руди Гарсия пока не выглядит тренером, способным превратить несбалансированный состав в настоящую команду-звезду. Тем более это не удалось ни Роберто Мартинесу с золотым поколением бельгийцев, ни Доменико Тедеско, которого прогнали после череды поражений.


Полгода назад Сенегал выиграл Кубок Африки на поле, а не в кабинетах, занимает 15-е место в рейтинге ФИФА, к тому же девять из десяти представителей Африки пробились в плей-офф чемпионата мира. Но и там не все так просто, а проблем еще больше. Сенегал уступил главным конкурентам по группе – Франции (1:3) и Норвегии (2:3), но все же пролез в плей-офф «на флажке» с тремя очками. Помогла победа 5:0 над Ираком, который уже с 13-й минуты играл в меньшинстве.


При этом ситуация внутри команды далека от идеальной. У главного тренера Папа Тиава до сих пор нет контракта, спустя полгода после Кубка Африки продолжаются споры о выплате призовых, а на родине сборную считают неготовой к турниру. Косвенно это подтверждает и перестановка в тренерском штабе после первого тура. Футболисты недовольны условиями проживания и питанием на базе, а перед матчем им предстоит перелет через все Штаты. Есть и кадровые проблемы: капитан Калиду Кулибали не до конца здоров, а основной голкипер Эдуар Менди получил травму. 34-летний Садио Мане уже не так опасен в атаке, как прежде, а Николас Джексон слишком редко получает мяч.


С первых минут Бельгия будет катать мяч, а соперник ждать возможности наказать менее скоростных соперников в контратаке. Сенегал не выглядит командой, которая сыграет на ноль против фаворита, но и уступить по итогам двух таймов она не должна. Мой выбор: «Двойной шанс» Ничья или Сенегал за 1.70 на betking.

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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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