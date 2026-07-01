США – Босния. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Одну из пар 1/16 финала чемпионата мира-2026 составили сборные США и Боснии – команды, которые крайне по-разному оказались на этом мундиале, а также проделали абсолютно непохожий путь на нем до стадии плей-офф. Американцы квалифицировались на мировое первенство как его хозяева, а вот боснийцы прошли непростой путь в европейском отборе, на финише которого в стыковых матчах плей-офф сотворили истинную сенсацию, убрав с пути четырехкратных чемпионов мира итальянцев.

Непосредственно на ЧМ-2026 сборная США стартовала с двух побед, после чего гарантировала себе выход в плей-офф с первого места группы и в последнем туре позволила Турции добыть столь важную в моральном плане для этой команды победу – 3:2. Причем в поединке с турками тренерский штаб американской сборной дал возможность отдохнуть ряду ключевых исполнителей, чтобы те подошли к матчам плей-офф в максимальном тонусе и наилучших кондициях.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Боснийцам было крайне непросто на этом мировом первенстве. На старте команда сыграла вничью с Канадой (1:1), но после этого потерпела разгромное поражение от Швейцарии (1:4) и была вынуждена выкладываться в третьем туре против Катара (3:1) на полную, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф хотя бы с третьего места.

Поэтому изначально к этой игре сборная США подходит в статусе явного фаворита. У команды Маурисио Почеттино значительно больше потенциальных преимуществ, чем у ее соперника. Это и фактор домашнего поля, и большая свежесть ключевых исполнителей, и лучшие предыдущие результаты. Помимо этого американцы стараются играть с высоким прессингом и поддерживать высокую интенсивность действий, что может в целом оказаться проблемой для боснийцев, стремящихся отдавать мяч сопернику, играть максимально компактно со ставкой на быстрые контратаки.

Любопытной «фишкой» сборной США на этом мировом первенстве стало то, что в трех предыдущих матчах на турнире команда Почеттино неизменно очень рано открывала счет. Туркам американцы забили уже на 3-й минуте, парагвайцам – на 7-й, а австралийцам – на 11-й. В противостоянии с Боснией этот фактор может оказаться чрезвычайно важным, так как Джеко и партнеры на мировом первенстве еще не демонстрировали камбэков. Против Канады балканцы первыми забили, но затем пропустили и свели матч к ничьей, против Швейцарии боснийцы пропустили первыми и уже не сумели поднять голову, а Катару Босния забила дважды, после чего пропустила и ответила на это еще одним забитым мячом.

Поэтому если подопечным Почеттино опять удастся шокировать соперника на старте противостояния, Боснии придется едва ли не «изобретать велосипед», чтобы переломить ход встречи и, откровенно говоря, их шансы на это выглядят невысокими.

Конечно, в какой-то степени на исход игры могут повлиять и личностные факторы. Это моменты дополнительной мотивации, которые сложно учесть в любого рода статистических или аналитических выкладках. Например, 21-летний вингер сборной Боснии Эсмир Байрактаревич родился в США, где и начинал играть в футбол. Более того, этот игрок прошел путь от сборной США U-19 до дебюта в национальной команде в товарищеском матче, но в 2024-м принял решение защищать цвета родины своих предков – Боснии, за которую уже провел 19 поединков. Очевидно, что матч против американцев станет для Эсмира принципиальным в личном плане, но крайне сомнительно, чтобы столь молодой игрок сумел «накачать» и всех остальных, не обладая еще должным уровнем харизмы и влияния внутри коллектива, который все еще в значительной степени держится на лидерстве Эдина Джеко.

Что еще важно отмечать – обе команды отнюдь не безгрешны в аспекте обороны. Боснийцы пропускали в свои ворота во всех шести матчах, сыгранных этой командой в истории чемпионатов мира. Что касается американцев, то их статистика также любопытная – команда Почеттино пропускала хотя бы один мяч в свои ворота в 10 из 11 последних матчей. Поэтому ставка на то, что обе забьют – пожалуй, самая логичная в этом противостоянии.

Если же пытаться предугадать победителя дуэли, то дальше пройдут американцы. Скорее всего, они добудут победу со счетом 2:1 или 3:1 уже в основное время. И что чрезвычайно важно для подопечных Почеттино – не доводить матч до серии послематчевых пенальти. Вот там Босния точно себя покажет во всей красе…