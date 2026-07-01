ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала экс-футболиста Шахтера из другого клуба УПЛ
Дмитрий Капинус стал «пивоваром»
Киевская Оболонь официально объявила о подписании украинского защитника Дмитрия Капинуса. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
По официальной информации, Капинус перебрался в Киев на правах аренды – его контракт принадлежит ФК Харьков. Соглашение между клубами рассчитано на год – до лета 2027 года.
«Пусть предстоит много удачных матчей, красивых побед и достигнутых целей вместе с командой», – лаконично говорится в сообщении.
Дмитрий – воспитанник черкасского Днепра-80. Затем он прошел этап в академиях харьковского Металлиста и донецкого Шахтера, в составе которого получил опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. На профессиональном уровне дебютировал в составе ФК Харьков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игнатенко покинул клуб
Бывший лидер сборной считает, что лучшие времена команды остались в прошлом