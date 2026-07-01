Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала экс-футболиста Шахтера из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:28 | Обновлено 01 июля 2026, 14:41
220
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала экс-футболиста Шахтера из другого клуба УПЛ

Дмитрий Капинус стал «пивоваром»

01 июля 2026, 14:28 | Обновлено 01 июля 2026, 14:41
220
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала экс-футболиста Шахтера из другого клуба УПЛ
ФК Оболонь Киев. Дмитрий Капинус
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевская Оболонь официально объявила о подписании украинского защитника Дмитрия Капинуса. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

По официальной информации, Капинус перебрался в Киев на правах аренды – его контракт принадлежит ФК Харьков. Соглашение между клубами рассчитано на год – до лета 2027 года.

«Пусть предстоит много удачных матчей, красивых побед и достигнутых целей вместе с командой», – лаконично говорится в сообщении.

Дмитрий – воспитанник черкасского Днепра-80. Затем он прошел этап в академиях харьковского Металлиста и донецкого Шахтера, в составе которого получил опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. На профессиональном уровне дебютировал в составе ФК Харьков.

По теме:
Минус легионер. ЛНЗ отказался от игрока, которого брали вместо Проспера
Финалист Кубка Украины пополнится первыми новичками
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Дмитрий Капинус Харьков Оболонь Киев аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

Кроос – о вылете Германии из ЧМ: «Нет ни одного игрока мирового класса»
Футбол | 01 июля 2026, 13:14 1
Кроос – о вылете Германии из ЧМ: «Нет ни одного игрока мирового класса»
Кроос – о вылете Германии из ЧМ: «Нет ни одного игрока мирового класса»

Бывший лидер сборной считает, что лучшие времена команды остались в прошлом

Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Теннис | 30.06.2026, 20:23
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01.07.2026, 07:59
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
30.06.2026, 02:32 65
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 35
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем