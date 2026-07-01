Динамо подписало форварда, который должен заменить Ваната. Просьба Костюка

Киевское «Динамо» оформило трансфер талантливого форварда Пьера Мунгенге, который защищал цвета французского ПСЖ. Переход 19-летнего нападающего оценил журналист Виктор Вацко.

По его словам, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк выступал за подписание игрока, который сможет заменить нападающего сборной Украины Владислава Ваната:

«Киевляне подписали молодого и талантливого футболиста, который прошел роскошную академию. Одну из самых лучших в мире. Мунгенге – это не просто один из. Он отличался, был капитаном молодежки, дебютировал за первую команду ПСЖ.

Костюк хотел получить форварда профайла Ваната. Я думаю, что Мунгене не до конца такой профайл. Думаю, что Ванат более быстрый, но это очень интересный вариант.

У меня только одно опасение. Как ему удастся адаптироваться к «Динамо». Если киевляне смогут адаптировать его, то получат интереснейшую боевую единицу в атаке.

Я не знаю его человеческих качеств, как он ведет себя в коллективе. Могу догадываться, что ему пообещали стабильную игровую практику. То, чего у него не было в ПСЖ. То есть это ответственность и давление», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).