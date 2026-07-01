Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо подписало форварда, который должен заменить Ваната. Просьба Костюка
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 19:07 |
669
0

Динамо подписало форварда, который должен заменить Ваната. Просьба Костюка

Виктор Вацко оценил переход талантливого французского нападающего Пьера Мунгенге

01 июля 2026, 19:07 |
669
0
Динамо подписало форварда, который должен заменить Ваната. Просьба Костюка
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» оформило трансфер талантливого форварда Пьера Мунгенге, который защищал цвета французского ПСЖ. Переход 19-летнего нападающего оценил журналист Виктор Вацко.

По его словам, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк выступал за подписание игрока, который сможет заменить нападающего сборной Украины Владислава Ваната:

«Киевляне подписали молодого и талантливого футболиста, который прошел роскошную академию. Одну из самых лучших в мире. Мунгенге – это не просто один из. Он отличался, был капитаном молодежки, дебютировал за первую команду ПСЖ.

Костюк хотел получить форварда профайла Ваната. Я думаю, что Мунгене не до конца такой профайл. Думаю, что Ванат более быстрый, но это очень интересный вариант.

У меня только одно опасение. Как ему удастся адаптироваться к «Динамо». Если киевляне смогут адаптировать его, то получат интереснейшую боевую единицу в атаке.

Я не знаю его человеческих качеств, как он ведет себя в коллективе. Могу догадываться, что ему пообещали стабильную игровую практику. То, чего у него не было в ПСЖ. То есть это ответственность и давление», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты вернули в чемпионат Украины экс-игрока Динамо
Полесье осталось без легионера и футболиста сборной Украины
Клуб Премьер-лиги пригласил игрока Шахтера и еще девять футболистов
Динамо Киев Пьер Мунгенге ПСЖ Владислав Ванат Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Футбол | 01 июля 2026, 15:31 8
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера

Клуб представил новые комплекты формы

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01 июля 2026, 08:49 16
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Футбол | 01.07.2026, 16:15
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01.07.2026, 07:59
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 06:32 10
Бокс
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 17
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 7
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем