Динамо подписало форварда, который должен заменить Ваната. Просьба Костюка
Виктор Вацко оценил переход талантливого французского нападающего Пьера Мунгенге
Киевское «Динамо» оформило трансфер талантливого форварда Пьера Мунгенге, который защищал цвета французского ПСЖ. Переход 19-летнего нападающего оценил журналист Виктор Вацко.
По его словам, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк выступал за подписание игрока, который сможет заменить нападающего сборной Украины Владислава Ваната:
«Киевляне подписали молодого и талантливого футболиста, который прошел роскошную академию. Одну из самых лучших в мире. Мунгенге – это не просто один из. Он отличался, был капитаном молодежки, дебютировал за первую команду ПСЖ.
Костюк хотел получить форварда профайла Ваната. Я думаю, что Мунгене не до конца такой профайл. Думаю, что Ванат более быстрый, но это очень интересный вариант.
У меня только одно опасение. Как ему удастся адаптироваться к «Динамо». Если киевляне смогут адаптировать его, то получат интереснейшую боевую единицу в атаке.
Я не знаю его человеческих качеств, как он ведет себя в коллективе. Могу догадываться, что ему пообещали стабильную игровую практику. То, чего у него не было в ПСЖ. То есть это ответственность и давление», – рассказал журналист.
В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).
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