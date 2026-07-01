Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Карвахаль меня спровоцировал». Ямаль сделал дерзкое заявление о Реале
Испания
01 июля 2026, 11:11 |
307
0

«Карвахаль меня спровоцировал». Ямаль сделал дерзкое заявление о Реале

Ламин ни о чём не жалеет

01 июля 2026, 11:11 |
307
0
«Карвахаль меня спровоцировал». Ямаль сделал дерзкое заявление о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Карвахаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил о своём конфликте с игроками «Реала», в частности с бывшим капитаном «сливочных» Дани Карвахалем.

В октябре 2025 года перед «Эль Класико» молодой талант «блаугранас» публично поставил под сомнение уровень игры «Реала». Тогда мадридцы одержали минимальную победу со счётом 2:1, после чего Карвахаль на поле подбежал к Ямалю со словами: «Ты слишком много болтаешь. Ну что, скажи что-нибудь сейчас!».

Футболисты перестали общаться и отписались друг от друга в соцсетях. Несмотря на это, Ламин отмечает, что ни о чём не жалеет.

«Жалею ли я о том, что сказал перед «Класико» в прошлом году? Нет, это футбол, и это прекрасно. В конце концов, что случилось, то случилось: они праздновали ту победу, а потом проиграли на нашем стадионе. Карвахаль спровоцировал меня, да, но в итоге ты возвращаешься на «Камп Ноу», и вызов повторяется – это футбол», – рассказал игрок.

В конце прошлого сезона Карвахаль покинул «Реал» на правах свободного агента. Он отыграл за первую команду «бланкос» 13 сезонов.

По теме:
ФОТО. Барселона представила новую форму на сезон 2026/27
ЯМАЛЬ: «Я – номер 10 в Барселоне – тот, кто меняет ход матча»
ЯМАЛЬ: «Карвахаль? Я не общаюсь ни с кем из Реала»
Ламин Ямаль Дани Карвахаль Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал - Барселона
Андрей Плыгун Источник: Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
Футбол | 01 июля 2026, 09:12 0
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго

Бывший полузащитник сборной Украины не видит для англичан больших проблем в этом поединке

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
Баскетбол | 30 июня 2026, 16:22 0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера

Антон Гавел призван вернуть клуб на вершину

Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Футбол | 01.07.2026, 03:21
Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01.07.2026, 07:59
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 8
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем