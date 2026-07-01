«Карвахаль меня спровоцировал». Ямаль сделал дерзкое заявление о Реале

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил о своём конфликте с игроками «Реала», в частности с бывшим капитаном «сливочных» Дани Карвахалем.

В октябре 2025 года перед «Эль Класико» молодой талант «блаугранас» публично поставил под сомнение уровень игры «Реала». Тогда мадридцы одержали минимальную победу со счётом 2:1, после чего Карвахаль на поле подбежал к Ямалю со словами: «Ты слишком много болтаешь. Ну что, скажи что-нибудь сейчас!».

Футболисты перестали общаться и отписались друг от друга в соцсетях. Несмотря на это, Ламин отмечает, что ни о чём не жалеет.

«Жалею ли я о том, что сказал перед «Класико» в прошлом году? Нет, это футбол, и это прекрасно. В конце концов, что случилось, то случилось: они праздновали ту победу, а потом проиграли на нашем стадионе. Карвахаль спровоцировал меня, да, но в итоге ты возвращаешься на «Камп Ноу», и вызов повторяется – это футбол», – рассказал игрок.

В конце прошлого сезона Карвахаль покинул «Реал» на правах свободного агента. Он отыграл за первую команду «бланкос» 13 сезонов.