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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ
Украина. Первая лига
01 июля 2026, 11:27 |
251
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ

Максим Третьяков вновь будет играть за «горожан»

01 июля 2026, 11:27 |
251
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ
ФК Александрия
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Александрия официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Третьяковым. Об этом пишет пресс-служба «горожан».

По официальной информации, контракт с опытным футболистом рассчитан на два года – до 31 мая 2028 года. Финансовые аспекты сделки не разглашаются.

«Ради снова приветствовать Максима в нашей футбольной семье! Желаем ему ярких матчей, забитых голов и больших побед вместе с «Александрией» в новом сезоне», – лаконично говорится в сообщении.

Максим уже выступал за «Александрию» в период с 2019 по 2023 годы. За это время он стал одним из лидеров команды, проведя в составе «горожан» 92 матча в Украинской Премьер-лиге (отличился 25 голами), еще 5 поединков провел в Кубке Украины (отличился 1 забитым голом), кроме того, сыграв 6 поединков в групповом этапе Лиги Европы.

На протяжении своей профессиональной карьеры Максим также защищал цвета харьковского «Металлиста» одесского «Черноморца», «Днепра-1», словацкого ДАКа, ковалевского «Колоса» и столичной «Оболони»

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Максим Третьяков Александрия трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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