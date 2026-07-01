ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ

Александрия официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Третьяковым. Об этом пишет пресс-служба «горожан».

По официальной информации, контракт с опытным футболистом рассчитан на два года – до 31 мая 2028 года. Финансовые аспекты сделки не разглашаются.

«Ради снова приветствовать Максима в нашей футбольной семье! Желаем ему ярких матчей, забитых голов и больших побед вместе с «Александрией» в новом сезоне», – лаконично говорится в сообщении.

Максим уже выступал за «Александрию» в период с 2019 по 2023 годы. За это время он стал одним из лидеров команды, проведя в составе «горожан» 92 матча в Украинской Премьер-лиге (отличился 25 голами), еще 5 поединков провел в Кубке Украины (отличился 1 забитым голом), кроме того, сыграв 6 поединков в групповом этапе Лиги Европы.

На протяжении своей профессиональной карьеры Максим также защищал цвета харьковского «Металлиста» одесского «Черноморца», «Днепра-1», словацкого ДАКа, ковалевского «Колоса» и столичной «Оболони»