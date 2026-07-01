Англия – ДР Конго. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/16 финала ЧМ-2026

В среду, 1 июля, на «Атланта Стэдиум» в Атланте, США, состоится очередная встреча первого раунда плей-офф чемпионата мира-2026, в которой на этот раз сыграют сборные Англии и ДР Конго. Судить матч будет иорданская бригада арбитров во главе с Адамом Махадмехом. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Известный футбольный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык сделал свой прогноз на это противостояние.

Англия

«Три льва» под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля вышли из группы относительно уверенно. При этом многие отмечают, что пока англичане ещё не набрали оптимальных оборотов. Первый тур завершился результативной перестрелкой с Хорватией (4:2). Во втором матче Англия несколько огорчила болельщиков, не сумев переиграть Гану (0:0). Заключительный тур подопечные Тухеля завершили победой над Панамой (2:0). При этом к их игре у болельщиков и экспертов осталось много вопросов. Игроки Англии часто действовали слишком медленно, оставляли свободные зоны в своей обороне, что позволяло панамцам создавать моменты у их ворот.

Англичане традиционно играют прагматично, много контролируют мяч, подстраивают темп игры под себя, но иногда действуют слишком академично, что даёт шансы соперникам, умеющим играть дисциплинированно.

Очевидно, подопечные Тухеля уже с первых минут возьмут игру под контроль и будут пытаться расшатать оборону соперника как через центр, так и через фланги. Молодой Эллиот Андерсон будет играть ключевую роль в построении атак. На групповом этапе он уже стал лидером по количеству важных пасов и выигранных дуэлей. Беллингем и Кейн будут пытаться вытянуть на себя конголезских центральных защитников, чтобы освободить пространство для забегающих быстрых вингеров.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

ДР Конго

Команда Себастьена Десабра на этом чемпионате мира является одним из открытий. Африканцы демонстрируют удивительно качественный и интересный футбол, умеют противостоять соперникам совершенно разного уровня. Их присутствие на чемпионате мира, безусловно, является глотком свежего воздуха для любителей футбола.

На групповом этапе команда удивила многих, сыграв в первом туре вничью с Португалией (1:1). Досадное поражение от Колумбии (0:1) немного испортило настроение конголезцам, что, впрочем, не помешало им проявить характер и переиграть в заключительном туре Узбекистан (3:1). Африканцы пропустили первыми и уступали в счёте вплоть до 68-й минуты, но затем смогли забить трижды. Таким образом они вырвали не только волевую победу, но и третье место в своей группе. А с ним и путевку в плей-офф.

«Леопарды» хорошо умеют как обороняться, так и атаковать, но иногда страдают от ненужных ошибок в обороне. ДР Конго обычно играет в очень низком блоке вторым номером, но от этого их выпады порой становятся ещё более смертоносными.

Можно не сомневаться, что вокруг штрафной площадки конголезцев будет выстроена настоящая крепость. Защитники ДР Конго обладают солидным опытом выступлений в европейских чемпионатах, в частности в АПЛ. Поэтому с манерой игры англичан они хорошо знакомы. Стремительная игра на контратаках станет главным оружием «леопардов». Нападающий «Ньюкасла» Йоан Висса набрал на этом ЧМ невероятную форму и уже является главным бомбардиром своей команды, забив 3 из 4 голов на турнире. Скорее всего, именно через него будут проходить большинство контратак конголезцев.

Личные встречи

За всю историю Англия и ДР Конго ни разу не играли друг с другом. По статистике, англичане достаточно успешно выступают против африканских команд, особенно в плей-офф.

Прогноз

На этой стадии опыт имеет очень важное, если не ключевое значение. В этом аспекте Англия значительно опережает своего соперника. Также англичане превосходят ДР Конго по глубине состава и тактической гибкости. Гений Тухеля может сыграть решающую роль в этом противостоянии.

Вряд ли англичане будут форсировать события и бросятся к воротам конголезцев с первых секунд. Их манера заключается в постепенном изнурении соперника, играющего без мяча. Не исключено, что развязка наступит именно во втором тайме, когда африканцы «подсядут», а англичане начнут выпускать на поле своих свежих джокеров, которые индивидуально сильнее и опытнее.

Пока что всё указывает на то, что шансов у ДР Конго не много. Англичане додавят их за счёт методичного контроля и разницы в классе. С учётом этого предлагаю поставить на комбинацию «Англия победит + Тотал 1,5» с коэффициентом 1,55.