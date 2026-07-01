ДЕШАМ – о победе Франции над Швецией на ЧМ-2026: «Выполняем свою миссию»

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы своей команды над Швецией (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Мы чувствуем большую гордость. Мы выполняем свою миссию и я вместе с командой.

До нашего матча уже было немало непростых поединков в 1/16 финала. Мы добились уверенной победы, хотя могли реализовать еще больше своих моментов. Следует уметь ценить такие результаты.

Через четыре дня нас ждет очередной сложный матч. Игроки здесь именно для таких испытаний. Нам предстоит сделать еще один шаг. Звезды высоки, но сейчас важно думать только о следующем этапе. Нет смысла заглядывать слишком далеко вперед – реальность может быстро вернуть тебя на землю.

У нас есть талант, но через четыре дня придется снова доказывать это на поле. Парагвай – типичная американская команда: они цепляются за каждый мяч и никогда не сдаются. Мы еще успеем все подробно проанализировать. Сейчас у нас есть два дня, чтобы насладиться победой, а затем снова полностью сосредоточимся на работе», – сказал Дешам.

В 1/8 финала Мундиаля национальная сборная Франции сыграет против Парагвая. Матч Парагвай – Франция запланирован на воскресенье, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.